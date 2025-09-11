Вулић: Санкције Додику почетак прогона српског народа

Извор:
Предсједавајућа Клуба посланика СНСД у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да увођење санкција предсједнику Републике Српске Милораду Додику од стране Словеније представља почетак прогона српског народа.
"Када је у питању ликовање сарајевских политичара поводом словеначких санкција, то потврђује колико је њима кост у грлу лидер над лидерима предсједник Републике Српске Милорад Додик", рекла је Вулићева медијима.
Она је истакла да Додика нису могли ни на који начин побиједити на демократским изборима, због чега су се уздали у свог савезника, партнера и пријатеља Кристијана Шмита да га склоне са политичке сцене.
"Ово све што се дешава сада није ништа друго него линч", рекла је Вулићева и додала да је негативно изненађена када је у питању потез Словеније јер сматра да је то демократско друштво у којем владају правда и правичност.
Међутим, додала је Вулићева, данас можемо да видимо да њих не занима што се правосуђе у БиХ води оним што је донио неки странац, што је објављено на сајту, а не у "Службеном гласнику" и што није изгласано у Представничком дому.
"Њима је то довољно да би вршили одстрел над једним од највећих лидера у региону и то јасно показује да је ово почетак прогона српског народа јер ако скидате главу политички легитимном предсједнику Републике Српске, о чему причамо", констатовала је Вулићева.
Навела је да је ово почетак прогона Срба са овог подручја и упозорила да се врши интензивно распакивање Општег оквирног споразума за мир у БиХ и да многима не одговара изворни Дејтон.
"Пошто смо много одмакли од изворног Дејтона, пошто је он добро нарушен и распакован не изненађује потреба и жеља да се дође до оног сна, а то је исламска БиХ. Мислим да ће сви они који су савезници у овом тренутку бошњачком политичком Сарајеву и њиховој жељи да испуне сан о исламској БиХ и те како да се покају у времену који је пред нама јер неправда и насиље никада нису дугорочно опстали", закључила је Вулићева.
