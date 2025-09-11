Logo
Вулић: Увијек ћу бити за режим који подржава већина српског становништва

11.09.2025

15:19

Вулић: Увијек ћу бити за режим који подржава већина српског становништва
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Сања Вулић поручила је данас да ће увијек подржавати режим уз који је већина српског становништва, а то је више од 300.000 људи који су рекли да је Милорад Додик њихов предсједник.

Вулићева је током тачке дневног реда која се односи на приједлог закључака о осуди напада на посланика ПДП-а Бранислава Бореновића истакла да је неспорна подршка Бореновићу и да су неосноване оптужбе посланика Листе за правду и ред Ненада Грковића да иза напада стоји, како је рекао, "режим у Републици Српској".

"Једино је лицемјерно бити под скутама Кристијана Шмита, што ви јесте, и немојте оптуживати предсједника Републике Српске за нешто за шта немате аргументе. Наставите да се грлите са Шмитом, јер уз њега нема нам никакве будућности", рекла је Вулићева.

Она је навела да вјерује у институције Републике Српске и да је убијеђена да ће полиција расвијетлити случај.

"Никоме није пријатно и нико се не осјећа лијепо због тога, нарочито ми из Републике Српске", навела је Вулићева.

Посланик СНСД-а Милорад, Којић који је и члан Комисије за борбу против корупције Представничког дома, рекао је да Клуб посланика СНСД-а даје подршку да се испита напад на Бореновића.

"Пуна подршка колеги Бореновићу јер нико од нас не би желио да се нађе у сличној ситуацији", истакао је Којић.

Према његовим ријечима, важно је да институције раде свој посао, те да се не прејудицира шта је мотив или разлог напада или да се то не користи у неке сврхе у које није добро да се користи.

"Најважније у овом тренутку је да се починиоци пронађу и казне", рекао је Којић.

Посланици су обавили расправу о већем дијелу дневног реда данашње сједнице, а током расправе о Приједлогу закона о измјени и допуни Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ који се разматра по хитном поступку, један од предлагача измјена закона Милан Дуновић рекао је да се овим измјенама не третирају плате именованих и изабраних лица, већ само плате запослених у заједничким институцијама.

Без расправе апсолвиран је Приједлог закона о измјени Закона о азилу, којим се особама које су поднијеле захтјев за азил, приступ тржишту рада омогућава се након три мјесеца, умјесто након досадашњих девет мјесеци.

Ентитетске већине није било за хитну расправу о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, којима је предвиђено дефинисање појма бахате вожње, која се описује као грубо кршење саобраћајних правила уз озбиљно угрожавање других учесника.

Расправе због тога што на сједници није било предлагача није било о сету закона који је предложио Савјет министара.

Посланици нису расправљали ни о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама БиХ, којима се предвиђа да отац има право након рођења дјетета на очинско одсуство у трајању од 10 радних дана, односно 15 радних дана за близанце, треће и свако сљедеће дијете.

Предсједавајући Представничког дома Маринко Чавара дао је паузу до 16.00 часова.

