Аутор:АТВ редакција
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске исплатило је данас укупно 3.158.038,10 КМ за подстицаје у пољопривреди.
Исплаћена је премија за млијеко за септембар за 2.663 корисника, саопштено је из ресорног министарства.
Исплата је извршена посредством Агенције за аграрна плаћања.
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