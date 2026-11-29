Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци ће сутра бити одржана сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске, на којем би требало да буде утврђен коначан приједлог дневног реда друге редовне сједнице парламента Српске.
Сједница је заказана за 11.00 часова, најављено је из Народне скупштине Републике Српске.
Друга сједница Народне скупштине Републике Српске заказана је раније за 1. децембар, преноси Срна.
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