Аутор:АТВ редакција
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Тражимо да се поштује оно што је у Дејтону договорено. Зашто би Срби остајали у БиХ ако у њој не могу да остваре права која им Дејтон гарантује", рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик на друштвеној мрежи Икс.
"Под притиском Брисела мијењано је оно што је договорено. Наметнуте одлуке високог представника треба повући, а стране судије треба да оду из Уставног суда БиХ", рекао је Додик.
Тражимо да се поштује оно што је у Дејтону договорено. Зашто би Срби остајали у БиХ ако у њој не могу да остваре права која им Дејтон гарантује?
Под притиском Брисела мијењано је оно што је договорено. Наметнуте одлуке високог представника треба повући, а стране судије треба да оду из Уставног суда БиХ.
Током седмице сам у интервјуу за београдску телевизију Euronews Србија поновио да је Република Српска стабилна и да ћемо брзо завршити формирање нове владе.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 29, 2026
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