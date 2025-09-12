Logo
Жељко Будимир преузео дужност министра унутрашњих послова Српске

12.09.2025

16:25

Жељко Будимир преузео дужност министра унутрашњих послова Српске
Фото: АТВ

Новоизабрани министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир преузео је данас дужност од досадашњег министра Синише Карана.

Будимир је истакао да ће приоритет у његовом раду бити унапређење материјално-техничких ресурса Министарства унутрашњих послова, саопштено је из МУП-а Републике Српске.

"На томе ћу посебно да радим", нагласио је Будимир.

Чарли Кирк

Свијет

ФБИ објавио нове информације о убиству Чарлија Кирка

Према његовим ријечима, у првих сто дана нове Владе покушаће да реализује планиране активности, уз посебну нову динамику рада МУП-а, што подразумијева и рад на бољој организацији МУП-а.

"Настављамо да радимо, посебно када је у питању међународна сарадња и унапређење те сарадње", нагласио је Будимир.

Бањалучки ученици учинили Српску поносном

Друштво

Понос Српске: Бањалучки ученици златни и сребрни на чувеном такмичењу

Каран је честитао новоизабраном министру на именовању и пожелио му успјех у раду, преноси Срна.

Таг:

Жељко Будимир

Коментари (1)
