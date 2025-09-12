Жељко Будимир преузео дужност министра унутрашњих послова Српске

12.09.2025
16:25
Коментари:1
Новоизабрани министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир преузео је данас дужност од досадашњег министра Синише Карана.
Будимир је истакао да ће приоритет у његовом раду бити унапређење материјално-техничких ресурса Министарства унутрашњих послова, саопштено је из МУП-а Републике Српске.
"На томе ћу посебно да радим", нагласио је Будимир.
Према његовим ријечима, у првих сто дана нове Владе покушаће да реализује планиране активности, уз посебну нову динамику рада МУП-а, што подразумијева и рад на бољој организацији МУП-а.
"Настављамо да радимо, посебно када је у питању међународна сарадња и унапређење те сарадње", нагласио је Будимир.
Каран је честитао новоизабраном министру на именовању и пожелио му успјех у раду, преноси Срна.
