Злогласни Синиша Петрић излази на слободу, огласио се Горан Селак

Аутор:Огњен Матавуљ
12.09.2025
11:06
Коментари:3
Синиша Петрић (51) звани Зеница, злогласни сарадник Земунског клана и Луке Бојовића, данас ће бити пуштен на пријевремену слободу из Казнено-поправног завода Фоча у којем служи затворску казну од 15 година затвора.
Одлуку је о условном отпусту донијело је Министарство правде Републике Српске, а портал ”истрага.ба” наводи да је то била прва одлука коју је донио новоименовани министар правде Горан Селак, након што је преузео дужност.
Горан Селак за АТВ каже да је рјешење о условном отпусту Синише Петрића донијела Комисија за условни отпуст Министарства правде Републике Српске.
”Комисија за условни отпуст именована је у мандату бившег министра Милоша Букејловића и сједница је била заказана прије него што сам ја преузео дужност. Комисија се састаје квартално, односно четири пута годишње или максимално пет пута годишње. Молбе за условни отпуст у министарство су упућене такође прије него што сам преузео дужност, а управа КПЗ-а је навела да је затвореник имао уредно владање током издржавања казне”, рекао је Селак за АТВ.
Појашњава да је Синиша Петрић осуђен на јединствену казну од 15 година затвора. У вријеме када је Окружни суд у Бањалуци, од правосуђа Шпаније, прихватио Петрићеву молбу да казну издржава у БиХ преостало му је да ”одлежи” још три године и 10 мјесеци.
”Петрић је прошле године изручен у БиХ и вријеме проведено у притвору му је урачунато у казну. У КПЗ Фоча је смјештен 14. фебруара 2024. године, а редовни истек казне је 26. јануара 2026. године. То значи да је Петрић добио свега четири мјесеца условног отпуста”, истиче Селак.
Перо Дуњић, помоћник министра правде за извршење кривичних и прекршајних санкција Републике Српске каже да је министарство 2. септембра 2025. године упутило допис свим казнено-поправним установама у Републици Српској да доставе приједлоге и молбе затвореника, закључно са 5. септембром 2025. године.
”Комисија је, у складу са ранијим планом, одржала сједницу 10. септембра 2025. године. На тој сједници разматран је и предмет затвореника С.П. из КПЗ Фоча, који издржава казну затвора у трајању од 15 година. Почетак преосталог дијела казне датира од 14. фебруара 2024. године, а редован истек казне је 26. јануара 2026. године. На основу позитивног мишљења КПЗ Фоча, Комисија му је одобрила условни отпуст, који ступа на снагу 12. септембра 2025. године – дакле, око четири мјесеца прије истека казне”, рекао је Дуњић.
Комисија за условни отпуст затвореника Републике Српске именована 25. октобра 2024. године, а предсједник Комисије је предсједник Врховног суда Републике Српске Данијела Миловановић.
”Комисија је независно и самостално тијело које одлуке доноси на основу закона и достављених мишљења казнено-поправних установа”, истиче Дуњић.
Подсјетимо, Окружни суд у Бањалуци раније је прихватио Петрићеву молбу да остатак 15-годишње казне затвора издржава у БиХ. То се односи на двије казне на које је осуђен у Шпанији, односно Србији.
Бањалучки суд је пресуду из Шпаније прихватио још 11. фебруара 2020. године, да би 1. фебруара 2023. године била прихваћена и пресуда Окружног суда у Суботици.
Петрића је Национални суда Шпаније осудио за организовани криминал на пет година, те за посједовање ратног арсенала оружја и ватреног оружја на 10 година затвора. У Суботици је 1995. године осуђен на доживотни затвор, али је ту казну 1997. године Врховни суд Србије преиначио на 15 година затвора. Тада је осуђен због тешких случајева разбојништва почињених у саставу криминалне групе.
Радило се о злогласној групи убица коју је предводио Маринко Магда. Група је, како су писали медији у Србији, масакрирала 14 људи у Војводини и Мађарској.
