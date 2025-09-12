Logo
Злогласни Синиша Петрић излази на слободу, огласио се Горан Селак

Огњен Матавуљ

12.09.2025

11:06

3
Злогласни Синиша Петрић излази на слободу, огласио се Горан Селак
Фото: ATV/Ustupljena fotka

Синиша Петрић (51) звани Зеница, злогласни сарадник Земунског клана и Луке Бојовића, данас ће бити пуштен на пријевремену слободу из Казнено-поправног завода Фоча у којем служи затворску казну од 15 година затвора.

Одлуку је о условном отпусту донијело је Министарство правде Републике Српске, а портал ”истрага.ба” наводи да је то била прва одлука коју је донио новоименовани министар правде Горан Селак, након што је преузео дужност.

Селак: Комисија именована у претходном мандату

Горан Селак за АТВ каже да је рјешење о условном отпусту Синише Петрића донијела Комисија за условни отпуст Министарства правде Републике Српске.

”Комисија за условни отпуст именована је у мандату бившег министра Милоша Букејловића и сједница је била заказана прије него што сам ја преузео дужност. Комисија се састаје квартално, односно четири пута годишње или максимално пет пута годишње. Молбе за условни отпуст у министарство су упућене такође прије него што сам преузео дужност, а управа КПЗ-а је навела да је затвореник имао уредно владање током издржавања казне”, рекао је Селак за АТВ.

Добио четири мјесеца условног отпуста

Појашњава да је Синиша Петрић осуђен на јединствену казну од 15 година затвора. У вријеме када је Окружни суд у Бањалуци, од правосуђа Шпаније, прихватио Петрићеву молбу да казну издржава у БиХ преостало му је да ”одлежи” још три године и 10 мјесеци.

”Петрић је прошле године изручен у БиХ и вријеме проведено у притвору му је урачунато у казну. У КПЗ Фоча је смјештен 14. фебруара 2024. године, а редовни истек казне је 26. јануара 2026. године. То значи да је Петрић добио свега четири мјесеца условног отпуста”, истиче Селак.

КПЗ Фоча дао позитивно мишљење

Перо Дуњић, помоћник министра правде за извршење кривичних и прекршајних санкција Републике Српске каже да је министарство 2. септембра 2025. године упутило допис свим казнено-поправним установама у Републици Српској да доставе приједлоге и молбе затвореника, закључно са 5. септембром 2025. године.

”Комисија је, у складу са ранијим планом, одржала сједницу 10. септембра 2025. године. На тој сједници разматран је и предмет затвореника С.П. из КПЗ Фоча, који издржава казну затвора у трајању од 15 година. Почетак преосталог дијела казне датира од 14. фебруара 2024. године, а редован истек казне је 26. јануара 2026. године. На основу позитивног мишљења КПЗ Фоча, Комисија му је одобрила условни отпуст, који ступа на снагу 12. септембра 2025. године – дакле, око четири мјесеца прије истека казне”, рекао је Дуњић.

Комисија за условни отпуст затвореника Републике Српске именована 25. октобра 2024. године, а предсједник Комисије је предсједник Врховног суда Републике Српске Данијела Миловановић.

”Комисија је независно и самостално тијело које одлуке доноси на основу закона и достављених мишљења казнено-поправних установа”, истиче Дуњић.

Петрић осуђен као члан групе Маринка Магде

Подсјетимо, Окружни суд у Бањалуци раније је прихватио Петрићеву молбу да остатак 15-годишње казне затвора издржава у БиХ. То се односи на двије казне на које је осуђен у Шпанији, односно Србији.

Бањалучки суд је пресуду из Шпаније прихватио још 11. фебруара 2020. године, да би 1. фебруара 2023. године била прихваћена и пресуда Окружног суда у Суботици.

Петрића је Национални суда Шпаније осудио за организовани криминал на пет година, те за посједовање ратног арсенала оружја и ватреног оружја на 10 година затвора. У Суботици је 1995. године осуђен на доживотни затвор, али је ту казну 1997. године Врховни суд Србије преиначио на 15 година затвора. Тада је осуђен због тешких случајева разбојништва почињених у саставу криминалне групе.

Радило се о злогласној групи убица коју је предводио Маринко Магда. Група је, како су писали медији у Србији, масакрирала 14 људи у Војводини и Мађарској.

Синиша Петрић

Горан Селак

условни отпуст

