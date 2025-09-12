Змаго Јелинчић: Забрана уласка Додику не одражава став већине Словенаца

Извор:
СРНА
Предсједник Словеначке националне странке Змаго Јелинчић изјавио је да одлука Владе Словеније да предсједнику Републике Српске Милораду Додику забрани улазак у ту државу не одражава став већине грађана Словеније који поштују и цијене Српску и њен народ, али и јасно показује да се о спољним пословима одлучује у Бриселу, а не у Љубљани.
Јелинчић је рекао да Словенија са Републиком Српском има дугогодишње добре и успјешне привредне односе, као и развијене пријатељске везе.
- Овакви потези штете традиционално добрим односима међу народима и непотребно стварају тензије тамо гдје би требало да преовлађују сарадња, међусобно поштовање и разумијевање - истакао је Јелинчић и додао да је изненађен и згрожен одлуком словеначке Владе.
Он сматра да Влада Словеније не разумије Балкан и спољнополитичку ситуацију уопште, већ настоји да послушно без размишљања слиједи Брисел.
- Не схвата да је то заправо наставак изолације Српске и српског народа због њихових блиских веза са Руском Федерацијом и државама БРИКС-а. Потпис војног споразума са Хрватском, која је прије тога потписала сличне споразуме са /самопроглашеним/ Косовом и Албанијом, оквир је унутар којег Европа мора да позиционира и Републику Српску. Затворени обруч, у који ће ЕУ са Кристијаном Шмитом укључити и дијелове БиХ ван Републике Српске, у могућој ескалацији насиља постао би потенцијална нападачка групација - рекао је Јелинчић.
Он је навео да су у његовој странци свјесни бесмислености и непромишљености потеза словеначке Владе.
- Ми вјероватно једини на словеначком политичком простору разумијемо међународну политику, а посебно ону која се односи на Балкан. Увјерени смо да је будућност у повезивању и јачању односа, а не у подизању зидова - рекао је Јелинчић.
Он се нада да Словенија под притиском Брисела у будућности неће посезати за екстремнијим потезима.
