Logo
Large banner

Змаго Јелинчић: Забрана уласка Додику не одражава став већине Словенаца

Извор:

СРНА

12.09.2025

08:34

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: Срна

Предсједник Словеначке националне странке Змаго Јелинчић изјавио је да одлука Владе Словеније да предсједнику Републике Српске Милораду Додику забрани улазак у ту државу не одражава став већине грађана Словеније који поштују и цијене Српску и њен народ, али и јасно показује да се о спољним пословима одлучује у Бриселу, а не у Љубљани.

Јелинчић је рекао да Словенија са Републиком Српском има дугогодишње добре и успјешне привредне односе, као и развијене пријатељске везе.

- Овакви потези штете традиционално добрим односима међу народима и непотребно стварају тензије тамо гдје би требало да преовлађују сарадња, међусобно поштовање и разумијевање - истакао је Јелинчић и додао да је изненађен и згрожен одлуком словеначке Владе.

Он сматра да Влада Словеније не разумије Балкан и спољнополитичку ситуацију уопште, већ настоји да послушно без размишљања слиједи Брисел.

- Не схвата да је то заправо наставак изолације Српске и српског народа због њихових блиских веза са Руском Федерацијом и државама БРИКС-а. Потпис војног споразума са Хрватском, која је прије тога потписала сличне споразуме са /самопроглашеним/ Косовом и Албанијом, оквир је унутар којег Европа мора да позиционира и Републику Српску. Затворени обруч, у који ће ЕУ са Кристијаном Шмитом укључити и дијелове БиХ ван Републике Српске, у могућој ескалацији насиља постао би потенцијална нападачка групација - рекао је Јелинчић.

Он је навео да су у његовој странци свјесни бесмислености и непромишљености потеза словеначке Владе.

- Ми вјероватно једини на словеначком политичком простору разумијемо међународну политику, а посебно ону која се односи на Балкан. Увјерени смо да је будућност у повезивању и јачању односа, а не у подизању зидова - рекао је Јелинчић.

Он се нада да Словенија под притиском Брисела у будућности неће посезати за екстремнијим потезима.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Словенија

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

41

Опасни су: Тему хитно повлачи више производа

19

41

На Велебиту снимљена ријетка звијер

19

41

ИРБ мијења услове кредита, повољније задуживање

19

38

Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner