Аутор:АТВ редакција
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Милорад Додик је, без сумње, најупечатљивији политички лидер послијератне Републике Српске, оцијенио је политички аналитичар Александар Зобеница.
"Његова снага није само у томе што дуго траје већ и у томе што је кроз све те године успио да наметне теме од којих је зависио положај Српске. Од раних деведесетих до данас, његова каријера показује колико далеко може да досегне политичар који има јасан циљ, снажну организацију и истрајност да своју позицију брани и када су околности најтеже", истакао је Зобеница у ауторском тексту који Медијски систем Републике Српске - СРНА преноси у цјелости:
Постоје политичари чија се каријера може описати низом функција које су обављали. Постоје и они чији се значај не може разумјети без проучавања читаве епохе. Милорад Додик припада овој другој групи.
Његова политичка биографија, започета на првим вишестраначким изборима 1990. године, постала је неодвојива од политичког живота Републике Српске у деценијама након Дејтона.
Био је предсједник Владе, предсједник Републике Српске и српски члан Предсједништва БиХ. Али ниједна од тих функција, посматрана засебно, не објашњава размјере његовог утицаја.
Да би се разумио Додик, потребно је поставити озбиљније питање: како је један политичар успио да током више од три деценије остане у средишту политичких процеса, а да од 2006. године буде пресудна фигура власти у Републици Српској?
Одговор није у пукој политичкој срећи. Он лежи у способности да се институционална питања претворе у јасну политичку идеју, да се око те идеје окупи трајна подршка и да се она брани у околностима које су се непрестано мијењале.
Радован Караџић је везан за период оснивања Републике Српске и њеног ратног политичког вођства. Додик је своју историјску улогу изградио у послијератном периоду.
Пред њим није било питање како створити институције, већ како сачувати њихову политичку снагу у сложеном уставном поретку БиХ. Управо је ту његов највећи допринос: није допустио да питање положаја Републике Српске постане споредна административна тема, већ га је поставио у средиште сваке важне расправе о будућности БиХ.
Дејтонски споразум утврдио је БиХ као државу састављену од два ентитета, Републике Српске и Федерације БиХ. У таквом поретку надлежности није само правна материја. Оне одређују стварну политичку моћ, простор за одлучивање и могућност да Република Српска самостално обликује свој развој у оквирима Устава.
Додик је то разумио раније и јасније од многих својих савременика. Његова политика годинама почива на увјерењу да се положај Српске не чува само свечаним изјавама него и сталним политичким инсистирањем на њеним уставним правима.
У томе је и особеност његове стратегије. Он је успио да сложен језик устава, надлежности и институционалних односа учини разумљивим широком кругу људи.
Грађанин не мора да познаје сваки члан Дејтонског споразума да би разумио његову основну поруку: о правима Републике Српске мора се одлучивати уз њен пристанак, а не мимо њених институција. Та способност да се правно питање претвори у снажну, препознатљиву политичку позицију један је од разлога његове изузетне дуговјечности.
Други разлог је политичка издржљивост. Додик је пролазио кроз изборне циклусе, промјене међународних околности, институционалне сукобе и притиске који би многе политичаре потиснули са сцене.
Он је, међутим, у свакој новој околности налазио начин да остане активан чинилац. Мијењао је функције, али није губио политичку иницијативу. Чак и након што му је 2025. године окончан мандат предсједника Републике Српске, његов утицај на политички живот Српске остао је тема коју није могуће заобићи.
Такав континуитет не настаје сам од себе. Он захтијева организацију, осјећај за политички тренутак и способност да се између страначког вођства и ширег јавног интереса успостави трајна веза.
Додик је изградио политички правац који је наџивио појединачне кампање. Његове поруке о самосталности одлучивања, очувању надлежности и политичком достојанству Републике Српске постале су окосница јавне расправе, чак и онда када су његови противници настојали да ту расправу поведу у другом правцу.
Његова улога значајна је и за разумијевање развоја Републике Српске. Политичка стабилност и економски напредак не настају једним потезом нити се могу приписати само једном човјеку.
Ипак, право на сопствене институције и надлежности представља услов да се о развоју уопште одлучује. Додик је управо ту везу између политичког положаја и могућности економског дјеловања упорно истицао. У његовој политици одбрана дејтонских права није била издвојена од питања свакодневног живота, инвестиција и будућности Српске.
Зато би његов политички модел морао да добије мјесто на факултетима политичких наука. Студенти би на том примјеру могли да изучавају како се гради дуготрајна подршка, како политичка странка задржава снагу кроз различите периоде и како се једно уставно питање одржава у средишту јавне пажње током деценија. Могли би да анализирају и ријетку способност политичког лидера да остане релевантан без обзира на то коју функцију у датом тренутку обавља.
Милорад Додик је, без сумње, најупечатљивији политички лидер послијератне Републике Српске. Његова снага није само у томе што дуго траје већ и у томе што је кроз све те године успио да наметне теме од којих је зависио положај Српске.
Од раних деведесетих до данас, његова каријера показује колико далеко може да досегне политичар који има јасан циљ, снажну организацију и истрајност да своју позицију брани и када су околности најтеже.
Због тога изучавање Милорада Додика не би било само изучавање једне личности. Било би то изучавање начина на који је Република Српска, у деценијама након Дејтона, политички артикулисала и бранила свој положај, суочена са притисцима и настојањима дијела западних политичких центара да БиХ уреде као унитарну државу, чиме би, по овом виђењу, био нарушен њен дејтонски поредак.
Међународна димензија Додикове политике заслужује посебно поглавље. Устав БиХ вођење спољне политике повјерава њеним институцијама, али то није спријечило Додика да питање положаја Републике Српске изнесе пред стране државнике и уведе га у међународне политичке разговоре. Његова стратегија била је да Српска не чека да други тумаче њен став, већ да га њени представници непосредно саопштавају онима који утичу на прилике у БиХ.
Тај приступ добијао је различите облике како су се мијењале политичке околности у свијету. Одржавани су непосредни контакти са Русијом, а делегације Републике Српске, у којима је био и Додик, разговарале су са званичницима у Израелу и Сједињеним Америчким Државама.
Посебан простор за сарадњу тражен је и међу европским земљама које су спремне да саслушају ставове Српске о дејтонском уређењу. Контакти са америчким званичницима не значе да су сви спорови са Вашингтоном нестали; њихов значај је у томе што се разговор води и онда када су разлике велике.
Управо зато је и овај дио Додикове стратегије вриједан изучавања. Као лидер Срба у Републици Српској, успио је да српско национално питање у БиХ изнесе на међународну сцену и учини га темом разговора са представницима великих свјетских сила. Упорно је указивао на положај српског народа, уставна права Републике Српске и настојања дијела западних политичких центара да БиХ уреде као унитарну државу.
Његова политичка борба допринијела је томе да се глас Српске чује изван БиХ и да се свака расправа о њеној будућности суочи и са ставом оних који бране дејтонски положај Републике Српске.
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