Зоран Тегелтија повријеђен у несрећи, превезен на УКЦ

Извор:
Провјерено.инфо
14.09.2025
19:43
Коментари:0
Директор Управе за индиректно опорезивање повријеђен је у несрећи коју је доживио данас.
Тегелтија је, како преноси портал "Провјерено.инфо" пао са квада.
Он је у свјесном стању хитно превезен у Ургентни центар.
Како је речено за портал "Провјерено" на Универзитетско-клиничком центру, Тегелтија је тренутно стабилно, у свјесном стању и осјећа се добро. Приликом незгоде је наводно имао кацигу, а ЦТ је показао да нема тежих повреда главе.
Регион
3 ч0
Свијет
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Тенис
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму