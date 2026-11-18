Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Стручњак за безбједност Слободан Жупљанин сматра да посјета иранског вјерског и политичког званичника ајтолаха Алирезе Арафија БиХ може имати теже негативне посљедице по безбједност у БиХ и Републици Српској, те истиче да се бошњачко политичко Сарајево не смије отворено сврставати у сукобу САД и Ирана на страну Техерана.
"Не треба и не смије, а очито то чини и прави директну штету бошњачком корпусу само ради тога да се учини или покуша учинити штета Републици Српској и српском народу на путу јачања самосталних дипломатских односа са САД", изјавио је Срни Жупљанин.
Он је оцијенио да је безбједносна ситуација у БиХ тренутно повољна, али истовремено и ровита и изазовна.
"Мир и стабилност се морају сачувати јер је то у интересу свих у БиХ и региону", рекао је Жупљанин.
Жупљанин подсјећа какву је улогу у претходном грађанском рату у БиХ имала Исламска Република, чији су муџахедини починили највеће ратне злочине и звјерства над српским народом и какав однос имају према хришћанству.
"Основано се поставља питање да ли је и ова посјета у функцији нових пријетњи српском народу у тренутку када његови легитимни представници јачају односе мирољубиве сарадње са свима у свијету, па и са САД? И није ли ово покушај да се убаце клипови у точкове незаустављиве сарадње Републике Српске и САД?", пита Жупљанин.
Према његовим ријечима, ова посјета је изазвала бројне расправе у вези са сврсисходношћу и оправданошћу поготово што се дешава у вријеме дизања нових тензија на Блиском истоку.
Република Српска
Жупљанин: Пуштање Јашаревића на слободу без безбједносних гаранција пријетња за грађане
"Озбиљно је питање каква се порука шаље Србима и Републици Српској, САД и Европи или се оставља да свако посјету доживљава на свој начин. Ситуацију додатно усложњава укупна нетранспарентност посјете, што оставља простор за одређене манипулације", указао је Жупљанин.
Жупљанин је напоменуо да је ова посјета изазвала реакције јавности којој би надлежни из Сарајева требали понудити озбиљне одговоре, како ствари не би кренуле у погрешном правцу и како би се избјегле теже негативне посљедице.
Медији наводе да је ирански ајатолах Алиреза Арафи, конзервативни вјерски ауторитет, један од тројице чланова Привременог вијећа руководства Ирана, боравио у Сарајеву 15. новембра и присуствовао церемонији на којој је Неџад Грабус преузео дужност реиса Исламске заједнице у БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 мј0
Република Српска
2 мј0
Република Српска
2 мј0
Република Српска
2 мј0
Република Српска
29 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму