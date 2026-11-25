Аутор:АТВ редакција
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Власник Информера Драган Ј. Вучићевић ухапшен је у сриједу, 25. новембра, по налогу Другог основног јавног тужилаштва у Београду због сумње да је извршио кривична дјела изазивање панике и нереда као и ометање правде.
Адвокат Денис Бећирић објашњава колика је казна запрећена уколико тужилаштво Србије докаже кривична дјела за која се сумњичи власник "Информера".
"За свако од два кривична дјела за која су медији објавили да се стављају на терет Драгану Ј. Вучићевићу предвиђене су казне затвора у трајању од шест мјесеци до пет година, с тим што је за ометање правде прописана и новчана казна, уз затворску. И поред тога што је осумњичени исказивао истрајност и упорност приликом вршења инкриминисаних радњи, за ова два кривична дјела у стицају, уколико се докаже његова одговорност, теоријски би могла би да му се изрекне и јединствена условна осуда, али је, на основу свих околности и судске праксе реално очекивати да то ипак буде безусловна казна затвора у распону између једне и три године, као и новчана казна", каже адвокат Денис Бећирић.
Подсјетимо, Друго основно јавно тужилаштво у Београду саопштило је раније да је по њиховом налогу од стране МУП Србије, ПС Вождовац донијето је Рјешење о задржавању Д.В због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело Изазивање панике и нереда у продуженом трајању- чл. 343 ст.2 у вези ст.1 у вези чл.61 КЗ и кривично дјело Ометање правде чл.336б КЗ, преноси Nova.rs.
"Осумњичени ће уз кривичну пријаву бити доведен на саслушање пред јавним тужиоцем Другог основног јавног тужилаштва у Београду у четвртак, 26. новембра", наведено је из тужилаштва Србије.
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