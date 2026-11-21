Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова активирали су систем "Пронађи ме" за хитно обавјештавање јавности у случају нестанка седамнаестогодишњег Андреја Давидовића из Земуна, лица са посебним потребама, који се данас око 11.30 часова удаљио од куће у Бачкој улици и није се вратио.
Андреј има аутизам и не говори, висине је око 165-170 центиметара, средње тјелесне конституције, свијетло смеђе кратке косе, плавих очију, носи ортопедску ципелу, на себи је имао црну јакну са капуљачом, тренерку тамне боје и тегет ципеле.
Полицији је нестанак пријавила мајка дјечака, данас око 12.35 часова.
Република Српска
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Уколико имате било какве информације, одмах позовите полицију на 192.
Информације су објављене на сајту: http://pronadjime.mup.gov.rs/
(Курир)
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