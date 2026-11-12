Алармантна ситуација у једном граду: Обољење може довести до смртног исхода

Аутор:АТВ редакција
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Епидемија малих богиња званично је проглашена у Бору, а љекари упозоравају на висок степен заразности ове болести, која може да изазове озбиљне компликације, посебно код дјеце, трудница и особа са ослабљеним имунитетом.
Педијатар др Владица Петровић објаснио је за Јутро на Првој да су мале богиње изузетно заразна акутна инфективна болест, због чега се веома лако шире међу становништвом, нарочито међу невакцинисаним особама и дјецом.
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"Мале богиње су изузетно опасна, јако инфективна, акутна болест која погађа посебно осјетљиве групе као што су дјецу, труднице и одрасли људи са ослабљеним имунитетом који нису вакцинисани. То је изузетно заразана болест и зато долази до лаког ширења, једна особа може да зарази 15 до 20 особа. Када заражена особа изађе из просторије вирус може да остане сатима иза ње", објашњава доктор Владица Петровић, педијатар.
Болест има период инкубације од око 14 дана, након чега се развија кроз три карактеристичне фазе.
"Болест почиње инкубацијом која траје око 14 дана, а болест има три фазе. У првој фази пацијент има високу температуру која иде и преко 40, а праћена је сувим кашљем и сузењем очију. У другој фази се јављају мрље. На слузокожи усана јављају се бјеличасте мрље које су окружене црвеним круговима и то је сигуран знак ове болести. Трећа фаза је фаза осипа који се јавља по редослиједу. Прво се јављају на глави, иза ушију, потом на врату, трупу и екстремитетима", објашњава др Петровић.
Стручњаци апелују да је вакцинација ММР вакцином најефикаснија заштита од малих богиња и спречавања даљег ширења епидемије.
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Мале богиње су обољење које може имати тешку клиничку слику и довести до компликација које за посљедицу могу имати и смртни исход.
Компликације су чешће код дјеце млађе од пет година, одраслих особа старијих од 20 година и код особа са различитим стањима ослабљеног имунитета и обухватају: упалу средњег ува (код 6–8 од 100 обољелих особа), упалу плућа (код 1–6 од 100 обољелих), запаљење мозга (код 1–2 од 1000 обољелих), као и субакутни склерозирајући паненцефалитис, ретку, али веома тешку касну компликацију која се јавља неколико година након инфекције вирусом морбила, при чему значајан фактор ризика за наведену компликацију представља оболијевање у млађем узрасту.
Од почетка 2026. године, закључно са 8.11.2026. године, на територији Републике Србије регистровано је 27 случајева морбила.
По један случај регистрован је у Новом Пазару и Београду, у априлу, односно мају мјесецу, док су три случаја регистрована на територији надлежности Завода за јавно здравље Косовска Митровица током августа и септембра.
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Од почетка октобра мјесеца регистрована су 22 случаја морбила: 18 у оквиру епидемије која је за територију Града Бора пријављена 4.11.2026. године (иницијално је епидемија пријављена 9.10.2026. године само у насељу Сјевер), два случаја у Београду и по један случај у Пожаревцу (здравствени радник који је остварио контакт са случајем из Бора у Општој болници у Пожаревцу) и на територији надлежности Завода за јавно здравље Косовска Митровица.
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