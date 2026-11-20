Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Скупштине Србије Александар Чупић изјавио је данас да ће предсједнички избори бити расписани у наредних неколико дана, у року предвиђеном прописима.
- Рок је веома кратак и избори треба да буду расписани до 27. новембра - казао је Чупић, који обавља и функцију вршиоца дужности предсједника Србије.
Он је додао да изборе неће расписати данас, али ће та процедура бити обављена наредних дана.
Александар Вучић је оставку на мјесто предсједника Србије поднео 27. септембра, а према изборним правилима, избори морају бити одржани у року од три мјесеца од престанка мандата.
Од дана расписивања избора до дана гласања не може протећи мање од 30 ни више од 60 дана.
Изборе за предсједника Републике расписује предсједник Народне скупштине.
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