Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Србије Александар Чупић потписаће Одлуку о расписивању избора за предсједника Републике у четвртак, 26. новембра, у 12 часова, саопштено је из Скупштине.
Предсједник Народне скупштине Одлуку ће потписати у централном холу Дома Народне скупштине.
Александар Вучић поднио је оставку на мјесто предсједника Србије 27. септембра, а према изборним правилима, избори морају бити одржани у року од три мјесеца од престанка мандата.
Од дана расписивања избора до дана гласања не може проћи мање од 30 ни више од 60 дана.
Изборе за предсједника Републике расписује предсједник Народне скупштине.
„Студентска листа“ се засад није изјаснила о свом кандидату, али су најавили да ће га открити након расписивања предсједничких избора. С друге стране, Александар Вучић, шеф посланичке групе „Србија побјеђује“, наводи да Српска напредна странка највјероватније неће учествовати на тим изборима, али то није званична одлука, па треба сачекати да СНС дефинитивно донесе одлуку.
Социјалистичка партија Србије (СПС) није помињала могућност учешћа на предсједничким изборима. На недавно одржаним ванредним парламентарним изборима нису прешли цензус, тако да остаје велико питање каква ће бити званична одлука СПС-а у вези са предсједничким изборима.
Кандидатуру су најавили Бранимир Несторовић, лидер покрета „Ми – Снага народа“, Богољуб Карић, Бранко Павловић и Александар Вулин. У овај круг кандидата улази и неко са „Студентске листе“, а досад се у јавности највише спекулисало да би њихов кандидат могао да буде Радомир Саичић.
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