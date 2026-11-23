Аутор:АТВ редакција
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Досадашња директорка Шабачког позоришта Александра Делић поднијела је неопозиву оставку на ту функцију.
Саопштење Александре Делић преносимо у цјелости:
„Обавјештавам оснивача, запослене и јавност да подносим неопозиву оставку на функцију директора Шабачког позоришта.
Одлуку доносим због континуираног прогона и пријетњи путем медија и друштвених мрежа којима сам изложена дужи временски период. Не прихватам неистине које су о мени изношене. Савјесно сам радила свој посао, потпуно свјесна да сам у служби заједнице којој припадам.
Желим да захвалим запосленима у Шабачком позоришту. Упркос кризи и тешким изазовима, знатан дио њих одговорно је обављао своје дужности, одолијевајући притисцима. Дубоко вјерујем да ће их надлежне институције заштитити од било каквог облика прогона и неоснованих отказа.
Захвалност упућујем свим спољним сарадницима који су, и поред пријетњи, наставили професионално да сарађују са Шабачким позориштем. Велико хвала вјерној публици јер је налазила снаге и храбрости да долази на представе у вријеме када су је испред зграде дочекивале групе са пиштаљкама.
Одлазим мирне савјести, поносна због свега што смо у тешким околностима успјели да сачувамо и урадимо.
Установи желим успјешан даљи рад.
У Шапцу, 23. 11. 2026. године.
С поштовањем,
Александра Делић“
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