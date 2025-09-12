Америка лупила жесток шамар Приштини: Обустављамо

Извор:
Б92
12.09.2025
15:13
Коментари:0
Амбасада САД у Приштини саопштила је данас да су Сједињене Америчке Државе на неодређено вријеме обуставиле планирани стратешки дијалог са Приштином.
Разлог је, како је наведено, забринутост због поступака привремене владе који су повећали тензије и нестабилност, ограничавајући могућности Вашингтона да продуктивно ради са Приштином на заједничким приоритетима.
У саопштењу је наведено да САД остају посвећене унапређењу заједничких интереса које дијеле Сједињене Америчке Државе и народ тзв. Косова.
Регион
Ноћна мора на путу за Хрватску: Стао да сипа гориво па остао без више од 1.000 евра
Додаје се да се однос САД са Приштином заснива на заједничком циљу - јачању мира и стабилности као основе за међусобни економски просперитет, али да недавне акције и изјаве премијера привремених приштинских институција Аљбина Куртија представљају изазове за напредак постигнут током година
"Стратешки дијалог је имао за циљ јачање економских и дипломатских веза у корист народа Америке и Косова. Надамо се да ћемо наставити са таквим напорима у будућности када то буде прикладно", истиче се у саопштењу.
Стратешки дијалог је процес који Стејт департмент САД развија са циљем унапређења билатералних односа, а подразумијева разговоре на високом нивоу о широком спектру тема као што су одбрана, безбједност, животна средина, енергетика, економска сарадња.
Друштво
Какво нас вријеме очекује за први дан викенда?
Отправница послова у амбасади САД у Приштини Ану Пратипати је раније данас изразила разочарање недавним изјавама премијера привремених приштинских институција у техничком мандату Аљбина Куртија против уставног суда и истакла да такве изјаве погоршавају међуетничке тензије.
"Ови поступци подривају политички процес, слабе косовске институције и погоршавају међуетничке тензије", навела је Пратипати поводом Куртијевих изјава на састанку Генералног савета Самоопредељења.
Курти је на састанку Генералног савета своје странке Самоопредјељење одржаном у недјељу рекао да уставни суд функционише као "политичка сјенка опозиције".
Он је оптужбе на рачун уставног суда изнио након одлуке тог суда да уведе привремену мјеру којом се посланицима скупштине до 30. септембра забрањује предузимање акција и било каквих процедура за формирање нове владе привремених институција.
Друштво
Слатко Бамби изненађење за АТВ
Мјера је донијета након жалбе Српске листе због начина избора потпредсједника скупштине из невећинских заједница.
Скупштина привремених приштинских институција није изабрала потпредсједника из српске заједнице, али је предсједник парламента и поред тога закључио конститутивну сједницу.
Свијет
4 ч0
Хроника
5 ч0
Љубав и секс
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму