Logo
Large banner

Америка лупила жесток шамар Приштини: Обустављамо

Извор:

Б92

12.09.2025

15:13

Коментари:

0
Америка лупила жесток шамар Приштини: Обустављамо

Амбасада САД у Приштини саопштила је данас да су Сједињене Америчке Државе на неодређено вријеме обуставиле планирани стратешки дијалог са Приштином.

Разлог је, како је наведено, забринутост због поступака привремене владе који су повећали тензије и нестабилност, ограничавајући могућности Вашингтона да продуктивно ради са Приштином на заједничким приоритетима.

У саопштењу је наведено да САД остају посвећене унапређењу заједничких интереса које дијеле Сједињене Америчке Државе и народ тзв. Косова.

пумпа-гориво

Регион

Ноћна мора на путу за Хрватску: Стао да сипа гориво па остао без више од 1.000 евра

Додаје се да се однос САД са Приштином заснива на заједничком циљу - јачању мира и стабилности као основе за међусобни економски просперитет, али да недавне акције и изјаве премијера привремених приштинских институција Аљбина Куртија представљају изазове за напредак постигнут током година

"Стратешки дијалог је имао за циљ јачање економских и дипломатских веза у корист народа Америке и Косова. Надамо се да ћемо наставити са таквим напорима у будућности када то буде прикладно", истиче се у саопштењу.

Стратешки дијалог је процес који Стејт департмент САД развија са циљем унапређења билатералних односа, а подразумијева разговоре на високом нивоу о широком спектру тема као што су одбрана, безбједност, животна средина, енергетика, економска сарадња.

Hram Hrista Spasitelja, Banjaluka

Друштво

Какво нас вријеме очекује за први дан викенда?

Отправница послова у амбасади САД у Приштини Ану Пратипати је раније данас изразила разочарање недавним изјавама премијера привремених приштинских институција у техничком мандату Аљбина Куртија против уставног суда и истакла да такве изјаве погоршавају међуетничке тензије.

"Ови поступци подривају политички процес, слабе косовске институције и погоршавају међуетничке тензије", навела је Пратипати поводом Куртијевих изјава на састанку Генералног савета Самоопредељења.

Курти је на састанку Генералног савета своје странке Самоопредјељење одржаном у недјељу рекао да уставни суд функционише као "политичка сјенка опозиције".

Он је оптужбе на рачун уставног суда изнио након одлуке тог суда да уведе привремену мјеру којом се посланицима скупштине до 30. септембра забрањује предузимање акција и било каквих процедура за формирање нове владе привремених институција.

Плазма

Друштво

Слатко Бамби изненађење за АТВ

Мјера је донијета након жалбе Српске листе због начина избора потпредсједника скупштине из невећинских заједница.

Скупштина привремених приштинских институција није изабрала потпредсједника из српске заједнице, али је предсједник парламента и поред тога закључио конститутивну сједницу.

Подијели:

Тагови:

Косово и Метохија

Аљбин Курти

Америка

SAD

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Убица Чарлија Кирка пронађен преко свештеника

Свијет

Убица Чарлија Кирка пронађен преко свештеника

4 ч

0
Илустрација

Хроника

Нова оптужница за породично насиље: Супругу ударио оклагијом!

5 ч

0
Осам неочекиваних показатеља да сте привлачнији него што мислите

Љубав и секс

Осам неочекиваних показатеља да сте привлачнији него што мислите

5 ч

0
Докторици нанио тешке повреде, потврђена оптужница против Братунчанина

Хроника

Докторици нанио тешке повреде, потврђена оптужница против Братунчанина

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

41

Опасни су: Тему хитно повлачи више производа

19

41

На Велебиту снимљена ријетка звијер

19

41

ИРБ мијења услове кредита, повољније задуживање

19

38

Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner