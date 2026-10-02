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"Армагедон" уловио осумњичене за педофилију

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02.10.2026 14:21

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Хапшење у Србији, акција Армагедон
Фото: МУП Србије

Полиција је на подручју Београда, Прокупља, Суботице и Сремске Митровице ухапсила пет особа у наставку акције "Армагедон" због се*суалне експлоатације дјеце.

Ухапшени, чији су иницијали М.Д, Ђ.П, Е.Б, В.Ц. и А.А. осумњичени су да су у дужем периоду, путем интернет апликација за размјену датотека преузимали, чували и дијелили фотографије и видео-записе настале сексуалном експлоатацијом дјеце.

Они су осумњичени и да су путем лажних налога на друштвеним мрежама ступали у контакт са малољетним лицима, слали им порнографске садржаје и прибављали материјале настале њиховом сексуалном експлоатацијом.

Приликом претреса станова и прегледа рачунара и друге електронске опреме, пронађена је већа количина фотографија и видео-записа, насталих искориштавањем малољетних лица у порнографске сврхе, као и поруке сексуалног садржаја којима су, како се сумња, осумњичени полно узнемиравали дјецу и малољетна лица.

Сумња се да је Ђ.П, користећи лажне налоге на друштвеним мрежама, ступио у комуникацију са једним дјететом, од којег је захтијевао и прибавио експлицитне фотографије.

У мобилним телефонима које је користио пронађени су материјали настали сексуалном експлоатацијом дјеце и поруке размијењене са више оштећених малољетних лица са територије Србије.

Ухапшени су осумњичени за кривична дјела у вези са сексуалном експлоатацијом дјеце на интернету и полним узнемиравањем, а против једне особе поднесена је кривична пријава у редовном поступку, саопштио је данас МУП.

Осумњиченим је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити проведени надлежном тужилаштву.

Акцију хапшења спровели су припадници МУП-а, Управе за технику и Службе за борбу против високотехнолошког криминала, а по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, Посебног одјељења за борбу против високотехнолошког криминала, у сарадњи са Полицијском управом за град Београд, полицијским управама у Прокупљу, Суботици и Сремској Митровици и Управом граничне полиције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

педофилија

Србија

хапшење

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