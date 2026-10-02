"Армагедон" уловио осумњичене за педофилију

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полиција је на подручју Београда, Прокупља, Суботице и Сремске Митровице ухапсила пет особа у наставку акције "Армагедон" због се*суалне експлоатације дјеце.
Ухапшени, чији су иницијали М.Д, Ђ.П, Е.Б, В.Ц. и А.А. осумњичени су да су у дужем периоду, путем интернет апликација за размјену датотека преузимали, чували и дијелили фотографије и видео-записе настале сексуалном експлоатацијом дјеце.
Они су осумњичени и да су путем лажних налога на друштвеним мрежама ступали у контакт са малољетним лицима, слали им порнографске садржаје и прибављали материјале настале њиховом сексуалном експлоатацијом.
Приликом претреса станова и прегледа рачунара и друге електронске опреме, пронађена је већа количина фотографија и видео-записа, насталих искориштавањем малољетних лица у порнографске сврхе, као и поруке сексуалног садржаја којима су, како се сумња, осумњичени полно узнемиравали дјецу и малољетна лица.
Сумња се да је Ђ.П, користећи лажне налоге на друштвеним мрежама, ступио у комуникацију са једним дјететом, од којег је захтијевао и прибавио експлицитне фотографије.
У мобилним телефонима које је користио пронађени су материјали настали сексуалном експлоатацијом дјеце и поруке размијењене са више оштећених малољетних лица са територије Србије.
Ухапшени су осумњичени за кривична дјела у вези са сексуалном експлоатацијом дјеце на интернету и полним узнемиравањем, а против једне особе поднесена је кривична пријава у редовном поступку, саопштио је данас МУП.
Осумњиченим је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити проведени надлежном тужилаштву.
Акцију хапшења спровели су припадници МУП-а, Управе за технику и Службе за борбу против високотехнолошког криминала, а по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, Посебног одјељења за борбу против високотехнолошког криминала, у сарадњи са Полицијском управом за град Београд, полицијским управама у Прокупљу, Суботици и Сремској Митровици и Управом граничне полиције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
21
19
21
19
17
19
17
19
06
Тренутно на програму