Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац старости око 40 година погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила данас око 13.30 часова на Новом новосадском путу у Земуну.
Према првим информацијама са терена, до трагедије је дошло када је путнички аутомобил оборио пјешака. На лице мјеста је одмах стигла екипа Хитне помоћи, али су љекари, нажалост, могли само да констатују смрт несрећног мушкарца, чији идентитет за сада није познат.
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Возач аутомобила који је учествовао у несрећи је колима Хитне помоћи превентивно превезен у КБЦ Бежанијска коса.
Припадници саобраћајне полиције тренутно обављају увиђај на лицу мјеста како би се утврдиле све околности и тачан узрок ове трагедије. Саобраћај на овој дионици одвија се успорено, па се возачима савјетује додатан опрез.
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