Аутор:АТВ редакција
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Прослављени српски кошаркаш Дејан Бодирога поднио је оставку на мјесто народног посланика у Скупштини Србије, званично је објављено.
Осим Бодироге, оставку на функцију народног посланика поднијели су Марко Кораћ и Џенан Паламар.
Бодирога је у Скупштину Србије ушао као 21. на Студентској листи. Тренутно нема информација због чега се одлучио на овај потез.
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Иако се спекулише у јавности да би Бодирога могао преузети функцију у Влади Србије, тачније министарству спорта, није уобичајено да се са оваквим потезом излази доста раније.
Легендарни кошаркаш је поручио "да ће се више о томе знати у понедјељак или уторак, а да је он до тада посланик".
Његова одлука биће изваничена на сједници Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања која је заказана за понедјељак, пренио је Отворени парламент.
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja u ponedeljak će održati drugu sednicu. Na dnevnom redu su četiri tačke. https://t.co/rr4fMGSe0k— Otvoreni Parlament (@O_Parlament) November 27, 2026
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