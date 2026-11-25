Аутор:АТВ редакција
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Посебно одјељење за организовани криминал Вишег суда у Београду одредило је данас притвор до 30 дана Дубравку М, брату одговорног лица „Алта банке“ Давора М, осумњиченом за извршење кривичног дјела злоупотреба положаја одговорног лица помагањем.
Притвор му је одређен због опасности од бјекства, како не би утицао на свједоке и како у кратком временском периоду не би поновио кривично дјело, рекла је за Танјуг портпарол тог суда Ивона Чогурић.
Претходно је са Дубравком М. ухапшена и Татјана Б, директорка компаније „Алта пеј груп“.
Одговорно лице „Алта банке“ Давор М. ухапшен је почетком новембра заједно са директором Одјељења трезора и управљања готовином „Алта банке“ Г. М. и сарадником за трезорско пословање банке И. П.
Давор М. је осумњичен да је извршио кривично дјело злоупотреба положаја одговорног лица, док су остали осумњичени да су помогли у извршењу наведеног кривичног дјела.
Како је раније саопштило Јавно тужилаштво за организовани криминал, сумња се да је Давор М. у претходном периоду, до 31. октобра, извршио кривично дјело тако што је прекорачио границе својих овлашћења, у чему су му стварањем услова за извршење кривичног дјела помогли осумњичени Г. М. и И. П, као лица задужена за непосредно руковање вриједностима у трезору „Алта банке“, тако што су му предавали картице за улазак у трезор или су му својим картицама и присуством омогућавали неовлашћене уласке у трезор „Депо“.
На тај начин је Давор М, како се сумња, из трезора износио новац и прибавио противправну имовинску корист у износу од око 45 милијарди динара.
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