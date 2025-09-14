Читуља за Арманија осванула у Чачку: Од модног краља опростили се и шанери

Извор:
Б92
14.09.2025
13:07
Славни модни дизајнер Ђорђо Армани преминуо је 4. септембра, од њега се опрашта цијели свијет, па и шанери из Чачка.
Да је живот занимљивији од било које фикције, потврдио је и овај случај из Чачка када је у Чачанском гласу осванула читуља за Ђорђа Арманија.
Cacanski glas, citulje petkom.... pic.twitter.com/clPi4TuiKg— BasaricD (@basaric_d) September 12, 2025
Уз италијански посљедњи поздрав, у читуљи је наведено име краља моде, такође на италијанском језику, година рођења и смрти, а потписници су чак 35 мушкараца.
