Аутор:АТВ редакција
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Члан Савјета Регулаторног тијела за електронске медије (РЕМ) Дубравка Валић Недељковић изјавила је да је ово регулаторно тијело до сада изрекло 16 тежих мјера против емитера.
Упозорила је да би наставак кажњавања могао довести и до привременог или трајног одузимања дозволе за емитовање.
Као примјер телевизије која би се могла суочити са таквом могућношћу навела је "Информер".
Валић Недељковић је о томе говорила у програму црногорског радија "Антена М", подсјећајући да РЕМ изриче мјере забране емитовања појединих програмских формата, а не цијелом медију.
"РЕМ је до сада изрекао чак 16 тежих мјера. То су мјере забране емитовања одређених формата у трајању од једног до 15 дана. Мора се казнити формат, а не цијели медиј", рекла је Валић Недељковић.
Она је објаснила да се санкције примјењују постепено, али да њихово нагомилавање може довести до знатно тежих посљедица по рад телевизија.
"Наравно, то иде сада постепено. На крају ће, ако се овако настави, и медиј бити кажњен привременим или трајним губитком дозволе, као што је, рецимо, 'Информер'. То знате, зато што је он већ сада накупио четири-пет казни. И не знам како ће се то на крају завршити", изјавила је члан Савјета РЕМ-а.
Њена изјава долази након више одлука Савјета РЕМ-а којима су телевизији "Информер" забрањивани поједини програмски садржаји и оглашавање.
На сједници одржаној 16. новембра РЕМ је "Информеру" изрекао забрану емитовања емисије "Инфо јутро" у трајању од 15 дана, као и забрану емитовања "Српског дневника" на 10 дана.
Телевизији је изречена и седмодневна забрана оглашавања због кршења предизборне тишине. Раније су јој одређене и мјере забране емитовања емисије "Колегијум", као и ограничења оглашавања.
Посебну пажњу привлачи чињеница да Валић Недељковић, као члан регулаторног тијела које одлучује о санкцијама емитерима, јавно говори о могућности губитка дозволе конкретне телевизије.
Својом изјавом за "Антену М" потврдила је да се, у оквиру постепеног кажњавања телевизије "Информер", разматра и могућност најтеже санкције – одузимања дозволе за емитовање.
У међувремену, Родољуб Шабић најавио је покретање више стотина пријава против медија у Србији, преноси "Блиц".
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