Подјећамо, Александар Вучић оставку на мјесто предсједника Србије поднио је 27. септембра, а према изборним правилима, избори морају бити одржани у року од три мјесеца од престанка мандата.

Србија Ватрогасци се боре са великим пожаром: Ватра гута цијели објекат

Од дана расписивања избора до дана гласања не може проћи мање од 30, нити више од 60 дана.