Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Србије Александар Чупић потписаће данас Одлуку о расписивању избора за предсједника Републике, саопштено је из Скупштине.
Подјећамо, Александар Вучић оставку на мјесто предсједника Србије поднио је 27. септембра, а према изборним правилима, избори морају бити одржани у року од три мјесеца од престанка мандата.
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Од дана расписивања избора до дана гласања не може проћи мање од 30, нити више од 60 дана.
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