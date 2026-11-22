Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Скупштине Србије Александар Чупић изјавио је данас да парламенту предстоји завршетак конститутивне сједнице, односно конституисање скупштинских одбора и делегација, а да затим и измјене Закона о министарствима, како би се смањио број ресора.
"Мислим да за то постоји реална потреба. Сад имамо 25 министарстава, пет министара без портфеља, плус мандатар. То је и нерационално, непотребно", рекао је Чупић за РТС.
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На питање да ли постоји приједлог о томе, Чупић је казао да се о томе расправља унутар нове посланичке групе.
"Ми покушавамо да, да колико-толико са колико год је то могуће, усагласимо министарства, њихове ресоре са скупштинским одборима. Скупштинских има 19 одбора плус Одбор за права дјетета. Не мора да буде исти број, може да буде нешто и другачије, али да то буде ту негдје блиско, са неком идејом да се можда, у неким сљедећим сазивима, још мало то смањи", рекао је он.
Одговарајући на питање када се очекује избор нове владе, Чупић каже да је његова перцепција да јавност очекује избор нове владе да буде сутра, али да мисли да је много важније направити добар избор него брз избор.
Он је додао да Студентска листа не тражи никакав "тајм аут", али да је поента да се добије нешто квалитетно што ће, како је рекао, дугорочно моћи да уради добар посао, додајући да не воли да лицитира са роковима.
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Чупић који је и в.д. предсједника Републике је поновио да ће предсједничке изборе расписати у наредних неколико дана и да би, с обзиром на то да је последњи термин за одржавање избора 27. децембар, то требало да се уради до 26. новембра, преноси Танјуг.
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