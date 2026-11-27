Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности предсједника Србије Александар Чупић једини није потписао заједничку декларацију са процеса Брдо-Бриони у Охриду, уз образложење да нема легитимитет да то учини, али се сагласио са свим принципима у том документу, навела је предсједник Сјеверне Македоније Гордана Сиљановска Давкова.
"Иако се сагласио са свим принципима усвојене декларације, Чупић је данас једини рекао да не може да је потпише и отворено да стане иза ње јер се његов легитимитет потврђује на други начин" навела је Давкова на заједничкој конференцији за новинаре са предсједницима Хрватске и Словеније, по окончању 15. самита Процеса Брдо-Бриони.
Чупић је за медије из Србије рекао да је током сусрета са регионалним лидерима на самиту лидера процеса Брдо-Бриони у Охриду наишао на пријатељски пријем и задовољство због начина комуникације, истичући да Србија мора да гради што боље односе са комшијама.
Он је навео да се састао са српским чланом и предсједавајућом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић, предсједницима Црне Горе Јаковом Милатовићем и Сјеверне Македоније Горданом Сиљановском Давковом, те да је упознао и предсједника Хрватске Зорана Милановића.
Чупић је рекао да су они били јако пријатељски настројени, а да он, као предсједник Скупштине Србије који је вршилац дужности предсједника Србије, није желио да на било који начин прејудицира државну и међународну политику Србије.
"И видим да су и они били презадовољни тоном и начином како смо ми успоставили неки нови квалитет комуникације у билатералним односима" навео је Чупић.
Он сматра да сарадња са Црном Гором мора да буде специјална у односу на остатак земаља у Европи, те да постоји воља и међу грађанима Србије и Црне Горе да односи буду далеко бољи него сада, као и да се они не користе у дневно-политичке сврхе.
Раније данас из Скупштине Србије је саопштено да је Чупић рекао да Србија има дубоко разумијевање за добронамјерне идеје изражене у предложеном тексту Декларације у оквиру процеса Брдо-Бриони, али да постоји и јасна обавеза према грађанима Србије да штити виталне државне и националне интересе и сачува достојанство у међународним односима.
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