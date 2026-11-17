Аутор:АТВ редакција
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Десеторо деце повријеђено је у Тржном центру "Галерија" након што се једном од малишана пертла заглавила у механизму покретних степеница. Екипе Хитне помоћи изашле су на лице мјеста, а како се види на првим снимцима са мјеста незгоде, дјеца су до санитета изношена на носилима.
Техничари Хитне помоћи утрчавају у тржни центар да би потом једно по једно дијете извезли из истог на носилима.
Седморо дјеце је, према сазнањима Телеграфа, у незгоди која се догодила задобило тешке тјелесне повреде, а нека од њих задобила су прелом бутне кости.
Према информацијама репортера Телеграфа, дете је усљед заплетене пертле изгубило равнотежу и пало, након чега остали малишани који су се кретали непосредно иза њега нису успели да се зауставе, што је довело до ланчаног пада.
На мјесто незгоде одмах су упућене четири екипе Хитне помоћи. Једно санитетско возило са петоро повријеђене дјеце већ је транспортовано ка надлежној здравственој установи, док преостале медицинске екипе настављају са збрињавањем осталих малишана на терену.
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Прве фотографије након инцидента у "Галерији": Хитна помоћ збрињава дјецу
На снимцима и фотографијама забиљеженим непосредно након инцидента види се да је некима од дјеце указана прва помоћ на лицу мјеста, укључујући санирање повреда главе.
Тачан степен повреда збринуте дјеце биће познат након детаљне дијагностике у болници.
Према незваничним информацијама, дјеца стара око осам година била су са учитељицом у биоскопу.
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