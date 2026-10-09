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Детаљи језивог злочина: Убио жену, па изашао из аутомобила и наставио крвави пир

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09.10.2026 19:22

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Стравична трагедија у Доњем Ливочу потресла је Балкан. Према најновијим информацијама локалних медија, до овог тешког инцидента у ком се сумња да је једна особа, из још увијек непознатих мотива, одузела живот својој супрузи и њеном брату, док је њиховог стрица тешко ранила.

Очевидац са лица мјеста описао је критичне моменте случаја. Овај грађанин је испричао да су се стране налазиле у два аутомобила — осумњичени са својом женом, док су женин брат и стриц били у другом возилу.

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Према његовим ријечима, осумњичени је изашао из аутомобила и пришао возилу свог шурака, у ког је пуцао из ватреног оружја и убио га на лицу мјеста. Након тога, наводи да је исти ранио жениног стрица.

Оданде се упутио ка Ургентном центру Регионалне болнице у Гњилану, гдје је сам превезао супругу, за коју се такође сумња да ју је убио.

Нажалост, жртва је била без знакова живота и љекарски тим је констатовао смрт.

Тијела настрадалих послата су на Институт за судску медицину (ИМЛ) ради обдукције, док је повријеђени пребачен у КУЦК на даље лијечење. Извршилац овог тешког злочина се потом сам предао Полицији, којом приликом је заплијењено и оружје употребљено у овом случају.

Два државна тужиоца преузела су случај и очекује се да у законском року поднесу захтјев за одређивање притвора.

Ово је потврдила и локална полиција у званичном саопштењу:

"Одмах по пријему информације, на лице мјеста изашле су релевантне полицијске јединице, као и два државна тужиоца, којом приликом је утврђено да је ријеч о тешком инциденту у ком се сумња да је из ватреног оружја убијен мушкарац стар око 30 година, који је пронађен у аутомобилу. Такође, на лице мјеста изашао је и директор Регионалне дирекције полиције у Гњилану.

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Такође, у Општу болницу у Гњилану превезена је без знакова живота женска особа, стара око 30 година, за коју се такође сумња да је убијена из ватреног оружја од стране истог осумњиченог.

У међувремену, друга особа која је задобила повреде од ватреног оружја, након указане прве помоћи у Ургентном центру Опште болнице у Гњилану, пребачена је у Клиничко-универзитетски центар Косова (КУЦК) на даље медицинско лијечење.

Према првим информацијама, сумња се да између осумњиченог и жртава постоји породична веза. До ове фазе истраге, мотив који је довео до овог догађаја још увијек није познат.

Осумњичени се сам предао, док је током полицијских акција заплијењено и једно ватрено оружје за које се сумња да је коришћено у овом случају.”

(Телеграф)

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Тагови :

Убиство

убиство жене

истрага

Косово и Метохија

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