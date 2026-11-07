Детаљи тешке саобраћајне несреће: Дијете подлегло повредама у болници

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дијете старости између двије и три године преминуло је након тешке саобраћајне несреће која се догодила на магистралном путу Рума-Шабац, код села Кленак.
Како је РТС написао, малишан је, упркос напорима љекара, подлегао повредама у Ургентном пријему Здравственог центра у Шапцу.
Регион
Туча због паркинга: Мушкарац у болници, тешко повријеђен
Према информацијама које је потврдио Здравствени центар у Шапцу, дијете је након удеса превезено у болницу заједно са још двије повријеђене особе, али љекари нису успјели да му спасу живот.
До саобраћајне несреће дошло је на магистралном путу Рума-Шабац, у близини села Кленак, а на лице мјеста одмах су упућене екипе Хитне помоћи из Шапца и Руме, које су повријеђене превезле у здравствену установу.
Због удеса је саобраћај на овој дионици пута био обустављен, а полиција је возила преусмјеравала кроз село Кленак.
Србија
Појачане полицијске контроле: Огласио се МУП Србије
Увиђај је у току, а околности под којима је дошло до ове тешке саобраћајне несреће биће утврђене истрагом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму