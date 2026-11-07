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Детаљи тешке саобраћајне несреће: Дијете подлегло повредама у болници

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АТВ редакција
07.11.2026 15:48

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Дијете старости између двије и три године преминуло је након тешке саобраћајне несреће која се догодила на магистралном путу Рума-Шабац, код села Кленак.

Како је РТС написао, малишан је, упркос напорима љекара, подлегао повредама у Ургентном пријему Здравственог центра у Шапцу.

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Према информацијама које је потврдио Здравствени центар у Шапцу, дијете је након удеса превезено у болницу заједно са још двије повријеђене особе, али љекари нису успјели да му спасу живот.

До саобраћајне несреће дошло је на магистралном путу Рума-Шабац, у близини села Кленак, а на лице мјеста одмах су упућене екипе Хитне помоћи из Шапца и Руме, које су повријеђене превезле у здравствену установу.

Због удеса је саобраћај на овој дионици пута био обустављен, а полиција је возила преусмјеравала кроз село Кленак.

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Увиђај је у току, а околности под којима је дошло до ове тешке саобраћајне несреће биће утврђене истрагом.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

погинуло дијете

Полиција

Србија

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