Аутор:АТВ редакција
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Народни посланик посланичке групе "Александар Вучић - Србија побјеђује" у Скупштини Србије Ана Брнабић подијелила је на друштвеној мрежи "Икс" да је на мобилни телефон у току ноћи добила пријетње упућене њој и њеном дјетету.
"Ево да студентски свједоци и медији који су нас током деценије криминализације направили на монструме, организовану криминалну групу и убице, виде резултате свог рада. Да виде како су свима нама и нашим породицама, па и дјеци, нацртали мету на чело", навела је Брнабићева на мрежи Икс.
Како је додала, објавили су њихове бројеве телефона и позвали своје присталице да им пишу, да их вријеђају и да им пријете.
"Позвали сте ваше болеснике да нам пишу, да нас вријеђају, да нам пријете. И ми ћутимо и трпимо. Док вам, једног даног, у 1 и 10 ујутру, не стигне порука да сте заслужили 'сво зло овог свијета' (наравно и да су неписмени) и да ће вам дијете клати на Теразијама, заједно са свом дјецом оних које сте означили као монструме. Ваљда ћете их прикупити све заједно, па кренути са клањем", навела је Брнабићева.
Уз пост објавила је и фотографију поруке, као и фотографију пошиљаоца.
"Ево, да људи имају и број телефона и ранија узнемиравања и профилну слику кољача. Пошто је већ раније суд пресудио да објављивање наших телефона није ни прекршај, да не представља чак ни узнемиравање, претпостављам да ни ово неће тумачити као пријетњу. Јер ми, у овој ослобођеној Србији, нисмо људи", образложила је Брнабићева.
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