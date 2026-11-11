Дивљао Мерцедесом скоро 200 km/h преко пуне линије!

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције у Дирекцији полиције, данас око 13.20 часова пресретачем су на територији општине Параћин зауставили четрдесетшестогодишњег И. Ж, који је управљајући „мерцедесом“ шпанских регистарских ознака, претицао друго путничко возило преко неиспрекидане уздужне линије.
Том приликом кретао се брзином од 197 километара на час, на дијелу магистралног пута Зајечар – Параћин на којем је ограничење брзине 80 километара на час.
Алкотестирањем је утврђено да је возач имао 1,29 промила алкохола у организму, чиме је починио и прекршај управљања возилом у стању тешке алкохолисаности.
Возач је искључен из саобраћаја и задржан у службеним просторијама, а против њега ће бити поднесене одговарајуће прекршајне пријаве због насилничке вожње, управљања возилом у стању тешке алкохолисаности и непрописног претицања.
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