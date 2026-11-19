Аутор:АТВ редакција
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Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић негирали су на данашњем суђењу у Вишем суду у Неготину да су убили двогодишњу Данку Илић 26. марта 2024. године.
Обојица оптужених су рекли да не признају кривично дјело, јер га нису извршили и истакли да су у полицији признали јер више "нису могли да трпе батине и пријетње", преносе београдски медији.
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Оптужница, која је подигнута након допуне истраге коју је спровело Више јавно тужилаштво у Зајечару, терети Драгијевића и Јанковића за кривично дјело тешко убиство у саизвршилаштву.
Тужилаштво је у оптужници предложило да им суд изрекне казне доживотног затвора.
Оптужени су да су 26. марта 2024. године у Бањском пољу код Бора прво аутомобилом комуналног предузећа "Водовод", гдје су били запослени, ударили двогодишњу дјевојчицу, а затим је ставили у возило.
Према оптужници, њено тијело бацили су на депонију, одакле су га касније премјестили.
Тијело дјевојчице није никада пронађено.
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Радослав Драгијевић осумњичен је да је сину Дејану Драгијевићу помогао да премјести тијело дјевојчице. Отац је био и оптужен, али је одлуком суда против њега обустављен поступак, преноси Срна.
Драгијевић и Јанковић се од хапшења налазе у притвору.
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