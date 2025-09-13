Logo

Драма на Сави: Евакуисано више од 200 гостију због опасног нагиба

Фото: Pixabay

Београдска ријечна полиција синоћ је спријечила потенцијалну трагедију на ријеци Сави, када је током редовног патролирања уочила да је тераса сплава "Веслачки клуб" преоптерећена бројем људи и опасно нагнута ка површини воде.

Како пише Телеграф.рс, због озбиљне опасности да вода продре на конструкцију, на лице мјеста су одмах упућене додатне полицијске снаге, а о догађају су обавјештене и надлежне службе. По наређењу стручних екипа, посјетиоци су евакуисани и сви су безбејдно напустили објекат прије него што је дошло до већих посљедица.

На сплаву се у том тренутку налазило више од 200 младих људи, потврдио је менаџер објекта.

Инспектори Одјељења за инспекцијске послове безбједности пловидбе утврдиће да ли је сплав уопште регистрован и да ли посједује све дозволе за рад, док ће остале надлежне институције испитати поштовање законских прописа.

Захваљујући брзој реакцији ријечне полиције, спријечена је несрећа већих размера, а истрага ће показати ко је одговоран за угрожавање безбједности гостију.

