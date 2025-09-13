Драма на Сави: Евакуисано више од 200 гостију због опасног нагиба

Извор:
Телеграф
13.09.2025
09:42
Коментари:0
Београдска ријечна полиција синоћ је спријечила потенцијалну трагедију на ријеци Сави, када је током редовног патролирања уочила да је тераса сплава "Веслачки клуб" преоптерећена бројем људи и опасно нагнута ка површини воде.
Како пише Телеграф.рс, због озбиљне опасности да вода продре на конструкцију, на лице мјеста су одмах упућене додатне полицијске снаге, а о догађају су обавјештене и надлежне службе. По наређењу стручних екипа, посјетиоци су евакуисани и сви су безбејдно напустили објекат прије него што је дошло до већих посљедица.
Свијет
Предсједник Непала распустио парламент и позвао на изборе у марту
На сплаву се у том тренутку налазило више од 200 младих људи, потврдио је менаџер објекта.
Инспектори Одјељења за инспекцијске послове безбједности пловидбе утврдиће да ли је сплав уопште регистрован и да ли посједује све дозволе за рад, док ће остале надлежне институције испитати поштовање законских прописа.
Занимљивости
Ево коме су звијезде наклоњене данас
Захваљујући брзој реакцији ријечне полиције, спријечена је несрећа већих размера, а истрага ће показати ко је одговоран за угрожавање безбједности гостију.
Свијет
9 ч0
Република Српска
10 ч0
Регион
10 ч0
Занимљивости
10 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
30
19
30
19
22
19
16
Тренутно на програму