Logo

Драма у кафићу: Након туче отишао по пиштољ, свађа избила због дјетета?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
11.11.2026 16:34

Коментари:

0
Драма у кафићу: Након туче отишао по пиштољ, свађа избила због дјетета?
Фото: Envato/travelarium

Права драма догодила се данас у поподневним часовима у једном популарном кафићу у центру Велике Плане, када је дошло до туче, а неки очевици са лица мјеста тврде да се чула и пуцњава, сазнаје Телеграф.рс.

Према првим информацијама са терена до којих је дошао Телеграф.рс, туча се догодила око 14.30 часова, а свему је претходила свађа која је ескалирала у физички обрачун испред самог објекта.

Према изјавама очевидаца, један од учесника туче удаљио се са лица мјеста, да би се потом вратио наоружан пиштољем и ушао у локал, након чега се чула пуцњава.

Како незванично сазнаје Блиц, свему је претходила свађа више лица, када је наводно отац С.К. дошао у кафић да се обрачуна са мушкарцима који су му наводно дирали дијете. Овај портал наводи да је лице које је пуцало је разоружано и под контролом полиције

На лице мјеста одмах су упућене двије екипе Хитне помоћи, а тачан број повријеђених, као и њихово стање, за сада нису познати.

За сада нема званичних информација о броју учесника у инциденту.

Више детаља очекује се након завршетка полицијског увиђаја и званичног оглашавања надлежних служби.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Туча

Пуцњава

Велика Плана

Србија

Коментари (0)

Прочитајте више

Ухапшен Миљан Хофман

Србија

Ухапшен Миљан Хофман

2 ч

0
Радници бијељинског вртића "Чика Јова Змај" су четвртог дана штрајка и протестних шетњи физички спријечени да дођу до градоначелника Љубише Петровића који три године игнорише њихове проблеме и позиве на договор.

Градови и општине

Штрајк у бијељинском вртићу, радницима спријечен прилаз градоначелнику

2 ч

2
Ко је све добио дипломатске пасоше у 2026. години: Ово је комплетна листа

БиХ

Ко је све добио дипломатске пасоше у 2026. години: Ово је комплетна листа

2 ч

1
Лого НАТО-а истакнут је у Анкари, у Турској, 7. јула 2026. године.

Свијет

НАТО се спрема за велики рат?

2 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен Миљан Хофман

Србија

Ухапшен Миљан Хофман

2 ч

0
Претукли малољетника, па га затворили у гепек

Србија

Претукли малољетника, па га затворили у гепек

5 ч

0
Погинуо српски пјевач

Србија

Погинуо познати српски пјевач

5 ч

0
bunar

Србија

Језиво откриће: У бунару пронађене кости несталог старца?

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима