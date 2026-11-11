Драма у кафићу: Након туче отишао по пиштољ, свађа избила због дјетета?

Аутор:АТВ редакција
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Права драма догодила се данас у поподневним часовима у једном популарном кафићу у центру Велике Плане, када је дошло до туче, а неки очевици са лица мјеста тврде да се чула и пуцњава, сазнаје Телеграф.рс.
Према првим информацијама са терена до којих је дошао Телеграф.рс, туча се догодила око 14.30 часова, а свему је претходила свађа која је ескалирала у физички обрачун испред самог објекта.
Према изјавама очевидаца, један од учесника туче удаљио се са лица мјеста, да би се потом вратио наоружан пиштољем и ушао у локал, након чега се чула пуцњава.
Како незванично сазнаје Блиц, свему је претходила свађа више лица, када је наводно отац С.К. дошао у кафић да се обрачуна са мушкарцима који су му наводно дирали дијете. Овај портал наводи да је лице које је пуцало је разоружано и под контролом полиције
На лице мјеста одмах су упућене двије екипе Хитне помоћи, а тачан број повријеђених, као и њихово стање, за сада нису познати.
За сада нема званичних информација о броју учесника у инциденту.
Више детаља очекује се након завршетка полицијског увиђаја и званичног оглашавања надлежних служби.
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