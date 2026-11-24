Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Седамнаестогодишњи матурант Прве техничке школе у Крагујевцу ухапшен је након што је јутрос око 8 часова ушао у школу и отворио ватру из очеве малокалибарске пушке, при чему су повријеђене двије раднице техничког особља, а само два сата раније на свом Вибер сторију објавио фотографију са пушком уз датум „24.11“.
Према тврдњама једног од свједока, осумњичени је дошао са намјером да упуца једног ученика, али је тежи инцидент избјегнут јер су ђаци већ били на првом часу у учионицама, а метак се заглавио у цијеви. На лице мјеста изашли су полиција и министар просвјете у техничком мандату Дејан Вук Станковић.
Како наводи свједок инцидента, ученик четвртог разреда није насумично пуцао у холу, већ је тражио одређеног ђака. Пошто је настава на првом часу почела, у холу су се затекле само раднице техничког особља, а обје су ван животне опасности једна је рањена највјероватније ватреним оружјем, док је друга повријеђена од стакла које је пукло након пуцња.
Србија
Први снимци са мјеста пуцњаве у школи у Србији
Нападач је престао да пуца тек када му се метак заглавио у цијеви, након чега га је савладала и ухапсила полицијска патрола из непосредне близине. Дигитални трагови и фотографија са пушком уз датум „24.11“ на Вибер сторију указују на то да напад није био тренутни афект, па истражитељи прегледају телефон, поруке и надзорне камере, као и то да ли је ико раније видио објаву.
Испред Прве техничке школе у Крагујевцу и даље је присутан велики број полицајаца који обезбјеђују прилазе док траје увиђај. Директор школе Немања Јоксимовић потврдио је да су сви ученици безбједно евакуисани и навео да матурант раније није правио проблеме, а министарство је формирало Кризни штаб и упутило свој тим у Крагујевац.
Истрага је усмјерена и на породични дом седамнаестогодишњака ради утврђивања како је малокалибарска пушка чувана. Према члану 32. Закона о оружју и муницији Републике Србије, ватрено оружје мора бити закључано у металном сефу или ормару, одвојено од муниције и недоступно малољетницима.
Уколико се утврди пропуст у чувању оружја, оцу пријети одговорност по више основа у складу са Кривичним закоником и законом о оружју:
Тешко дјело против опште сигурности (члан 288): Ако је отац имао дозволу, али пушку није држао закључану, предвиђена је казна затвора од шест мјесеци до пет година, односно од једне до осам година у случају тежих посљедица.
Србија
Формиран Кризни штаб због пуцњаве у школи: Огласило се Министарство
Недозвољено држање оружја (члан 348): Ако пушка није била легална, запрећена је казна затвора од шест мјесеци до пет година уз новчану казну.
Запуштање и злостављање малољетног лица (члан 193): За грубо занемаривање родитељског надзора предвиђена је казна затвора до три године.
Прекршајна казна: Закон прописује новчану казну од 20.000 до 150.000 динара и трајно одузимање оружја и оружног листа.
Осумњичени седамнаестогодишњак биће приведен на саслушање код тужиоца за малољетнике ради утврђивања свих околности догађаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму