Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У бајинобаштанском селу Солотуша у уторак вече дошло је до теже саобраћајне незгоде када је возило у ком су се налазила два тинејџера слетјело са пута.
Према незваничним информацијама, оба тинејџера су у незгоди теже повријеђена и превезена у ужичку болницу.
У питању су момци од 15 и 18 година. Првобитно су хоспитализовани у ужичкој болници, након чега је усљед изузетно тешких унутрашњих повреда петнаестогодишњак хитно превезен у Београд на опреацију. Други дечко је у стабилном стању, каже за РИНУ извор упознат са овим случајем.
Србија
Монструм се надвио над Србијом: Погледајте формацију на небу
До незгоде је дошло када је возило у ком су се налазили тинејџери на сеоском путу слетјело са пута, пар пута се преврнуло и завршило на ливади.
Како је дошло до ове тешке незгоде утврдиће надлежни органи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму