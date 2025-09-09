Logo
Џеки Чен постаје амбасадор изложбе Експо 2027 у Београду

09.09.2025

11:50

Коментари:

1
Џеки Чен, глумац
Фото: Tanjug / AP

Познати глумац и мајстор борилачких вјештина Џеки Чен биће амбасадор специјализоване изложбе Експо 2027, која ће по први пут бити одржана на Западном Балкану, у Београду.

Тема догађаја "Play for Humanity - Sport and Music for All" осмишљена је да покаже како креативна игра кроз спорт и музику може допринијети повезивању људи и заједничком одговору на глобалне изазове, а Џеки Чен, у интервјуу за Јуроњуз, нагласио је да спорт, музика и култура нису одвојени, већ да представљају различите језике истог духа.

Он сматра да ће Београд 2027. године бити мјесто сусрета Истока и Запада.

- Борилачке вјештине су ме научиле дисциплини, ритму и поштовању, вриједностима које иду далеко даље од борбе. Глума ми је омогућила да дијелим приче које повезују људе различитих култура - додаје Чен.

Подсјећа да је истовремено и пјевач који је објавио доста албума, што је увијек за њега био начин да изрази емоције емоције директно из срца.

- Када спојите ове три ствари, видите да уопште нису одвојене: ритам у борилачким вештинама је као музика, приповедање у музици је као филм, и све оне носе наслеђе културе - додаје Џеки Чен.

Додао је да Експо види као позорницу на којој нације дијеле идеје, иновације и традицију.

- За посјетиоце, то је прилика да доживе дух Србије и енергију Београда, града који се налази на раскрсници Истока и Запада, са историјом отпорности и културом гостопримства. Долазак у Београд на Експо значи више од гледања павиљона, значи бити дио глобалног разговора о нашој будућности, а истовремено откривати живахан град пун музике, спорта и традиције. То је позив на повезивање, на инспирацију и на то да се та искуства понесу кући - сматра Чен.

Београд се спрема да до 2027. године заврши више инфраструктурних пројеката, међу којима су модернизација сајамског простора и унапређење саобраћајне мреже.

- Експо није само изложба, већ глобални разговор о будућности. Посјетиоци ће моћи да осјете енергију Београда, града са богатом историјом и гостопримством, али и да учествују у стварању нових веза и инспирација - поручио је Чен.

Он је био амбасадор изложбе Експо 2010 у Шангају, што га је, како наводи, научило га је да овакви догађаји могу надахнути осјећај заједништва и креативности.

Џеки Чен вјерује да ће и Београд 2027. године имати исту снагу - да свијету покаже како културни дијалог превазилази границе и како различитости могу постати покретач нове енергије за заједничку будућност.

- Сајам у Београду треба и имаће исти дух. Србија се налази на раскрсници Европе и Азије, мјесту гдје су се историје и културе увијек сусретале. Сајам 2027. биће прилика да се покаже како Исток и Запад нису одвојени свијетови, већ дијелови једне заједничке будућности - поручио је Чен.

Коментари (1)
