Филмска крађа: Лопов украо 250.000 евра

Информер

09.09.2025

16:52

Филмска крађа: Лопов украо 250.000 евра
Фото: Pixabay

Полиција истражује филмску крађу која се догодила за викенд на Палилули, у просторијама једне фирме, када је сеф избијен из зида и украден са око 250.000 евра.

Како се незванично наводи, лопов је у зграду ушао помоћу оригиналног или вјешто израђеног кључа, откључавши главна улазна врата и додатна врата у приземљу. Након тога се попео на четврти спрат, гдје је обио алуминијумска врата фирме, а затим ушао у канцеларију директора.

Тамо је, из зида у којем је био уграђен, извадио и однео сеф, у коме се налазило око 50.000 евра и више од 30 милиона динара. Након крађе је закључао врата и мирно напустио зграду.

- Велики број запослених, њих око 20, посједује кључеве за заједничке просторије и улаз, што ће додатно отежати посао инспекторима. Зграда има видео-надзор, чији ће снимци бити прегледани током наредних дана. На лицу мјеста полиција је пронашла трагове рукавица, као и трагове обијања сефа подесним предметом, који ће бити упућени на вјештачење - наводи извор Републике.

Радница која чисти открила је читав случај.

У недјељу су открили крађу и звали су полицију, која је одмах контактирала тужилаштво. Извршен је увиђај, узете су изјаве, оштећени је испричао своју страну приче. Тврди да новац који је би у сефу није само његов, већ и његовог пословног партнера и да му је он чувао повећу своту. Још увијек се не зна ко су лопови и како су ово извели, али се скидају сви видео записи са свих камера, и у фирми и у околним улицама, па се вјерује да ће то открити заслужне за ову невјероватну пљачку. Обављају се разговори са својима који би могли нешто да знају - каже изор за Информер.

