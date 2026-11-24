Аутор:АТВ редакција
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У Првој Техничкој школи у Крагујевцу дошло је до пуцњаве у којој су повријеђене двије особе, када је пуцао ученик четвртог разреда ове школе. На лице мјеста одмах је изашла полиција и ученик је приведен. Према првим информацијама, повријеђене особе нису животно угрожене.
У Министарству просвјете одмах је формиран Кризни штаб, а министар просвјете у техничком мандату проф. др Дејан Вук Станковић, је одмах по добијању информација разговарао са руководиоцем Школске управе у Крагујевцу и градоначелником Крагујевца Николом Дашићем, саопштило је ово Министарство.
Србија
Први снимци са мјеста пуцњаве у школи у Србији
Тим Министарства просвјете, како кажу, упутио се одмах у школу у Крагујевац.
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