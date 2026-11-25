Аутор:АТВ редакција
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У Пословнику Народне скупштине Србије прецизно су дефинисана правила понашања током седница, као и мјере које предсједавајући може да изрекне посланицима који их не поштују.
Народни посланик коме је изречена опомена, кажњава се новчаном казном у висини од 10 одсто основне плате народног посланика, а посланик коме су у току исте сједнице изречене двије опомене кажњава се новчаном казном у висини од 20 одсто основне плате.
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Народни посланик коме је одузета ријеч, кажњава се новчаном казном у висини од 40 одсто основне плате народног посланика, док се народни посланик коме је изречена мјера удаљења са сједнице кажњава новчаном казном у висини од 50 одсто основне плате народног посланика.
Уколико је народном посланику изречено више мјера за повреду реда на сједници Народне скупштине, новчане казне се не сабирају, већ се примјењује само највиша новчана казна.
Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања доноси одлуку о новчаној казни за народног посланика.
Народном посланику на сталном раду износ новчане казне се одузима од његових примања за текући мјесец, односно за текући и наредни мјесец, ако је удаљен са сједнице Народне скупштине.
Народном посланику који није на сталном раду у Народној скупштини износ новчане казне се одузима од његових примања у Народној скупштини (разлика између плате народног посланика на сталном раду у Народној скупштини и зараде коју остварује у радном односу или пензије, односно посланички додатак), за текући мјесец, односно и за наредне мјесеце, ако су мјесечна примања народног посланика која остварује у Народној скупштини мања од износа новчане казне, док се не достигне укупна сума новчане казне.
Према члану 108. Пословника, о реду на сједници Народне скупштине стара се предсједник Народне скупштине.
Због повреде реда на сједници, предсједник може да изрекне мјере:
Чланом 109. предвиђено је да се опомена изриче народном посланику:
Сва средства од новчаних казни народним посланицима се пребацују у посебан скупштински Фонд солидарности, који је основан одлуком Административног одбора 2009. године, а о конкретној расподјели прикупљеног новца одлучује Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања.
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У досадашњој пракси, средства су се додјељивала угроженим групама, за лијечење болесне дјеце, народним кухињама или у друге хуманитарне сврхе.
Основна мјесечна зарада народног посланика на сталном раду износи око 130.782 динара, док се укупна мјесечна примања, са додацима и минулим радом, најчешће крећу између 140.000 и 180.000 динара.
Осим плате, народни посланици имају право и на посланички додатак, као и на накнаду одређених трошкова насталих током обављања посланичке дужности.
Они који су на сталном раду у Народној скупштини остварују право на посланичку плату, док посланици који су запослени код другог послодавца, обављају самосталну дјелатност или су пензионери могу да се опредијеле за одговарајући начин остваривања примања, у складу са законом.
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