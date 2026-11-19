Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе криминалистичке полиције ухапсили су лице чији су иницијали Н.И. (23) из Београда због сумње да је извршио отмицу једне особе.
МУП Србије је саопштио да је осумњичени, у сарадњи са још три особе које су ухапшене раније, 13. августа лице О.Ф. из Београда држао противно његовој вољи, силом и под пријетњом, поступајући на нарочито свиреп начин, нанијевши му тешке тјелесне повреде опасне по живот.
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Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен у надлежно тужилаштво.
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