Аутор:АТВ редакција
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Хашим Тачи осуђен је на 17 мјесеци затвора, Башким Смакај и Фадиљ Фазлију на 12 мјесеци, док је Хајредин Кучи осуђен на условну казну од мјесец дана, са роком провјере од једне године. Исни Киљај ослобођен је оптужби због недостатка доказа.
Четворица косовских Албанаца осуђена су због ометања службеног лица, повреде кривичног поступка и непоштовања суда, а све у вези са суђењем за ратне злочине на којем је Хашим Тачи осуђен на 25 година затвора, а његови сарадници на 13, 18 и 25 година.
Суд је прихватио наводе тужилаштва према којима се то суђење за ратне злочине одвијало у атмосфери сталног застрашивања, због чега су поједини свједоци мијењали исказе.
Суд је у пресуди навео и појединачне случајеве. Током посјета Хашиму Тачију у јулу, септембру и октобру, Тачи је откривао информације о суђењу и идентитет свједока, те давао јасна упутства својим саговорницима која је требало пренијети свједоцима о томе како да свједоче.
За најмање једног од тих свједока сам Тачи је рекао да је од пресудног значаја за основно суђење.
Кључни докази за одлуку суда били су аудио-снимци направљени током тих посјета, архива са штампача у притвору на којем су штампана повјерљива документа, као и документи пронађени током претреса на Косову.
Суд је навео да ће Хашим Тачи своју казну одслужити након што буде завршено основно суђење за ратне злочине и та казна евентуално потврђена, док су Смакај и Фазлију пуштени на слободу јер су у притвору провели дуже од 12 мјесеци, колико износи њихова казна.
Ова пресуда је првостепена и на њу постоји могућност жалбе.
Изрицање пресуде Хашиму Тачију и његовим сарадницима за ратне злочине 16. септембра довело је до протеста косовских Албанаца на Косову, али и у Хагу, као и до нереда и реакције полиције.
Изрицање ове пресуде, међутим, није изазвало веће интересовање, упркос њеном огромном значају за Тачијеву судбину. Чак ни галерија суднице, у којој су били чланови породице, новинари и посматрачи, није била попуњена.
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