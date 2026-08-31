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Хорор у стамбеној згради: Тијела мајке и сина пронађена у фази распадања

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 12:48

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Хорор у стамбеној згради: Тијела мајке и сина пронађена у фази распадања
Фото: АТВ

Два тијела пронађена су у стамбеној згради у нишком насељу Палилула, незванично сазнаје "Информер".

Према ријечима комшија, ради се о мајци и сину.

Тијела су откривена у поодмаклој фази распадања.

За сада ништа не указује на кривично дјело, пише поменути портал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

тијело у фази распадања

пронађено тијело

Ниш

Србија

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