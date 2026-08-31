Хорор у стамбеној згради: Тијела мајке и сина пронађена у фази распадања

Аутор:АТВ редакција
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Два тијела пронађена су у стамбеној згради у нишком насељу Палилула, незванично сазнаје "Информер".
Према ријечима комшија, ради се о мајци и сину.
Тијела су откривена у поодмаклој фази распадања.
За сада ништа не указује на кривично дјело, пише поменути портал.
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