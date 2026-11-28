Аутор:АТВ редакција
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У Машинско-саобраћајној школи у Чачку дошло је до инцидента када је један ученик другог разреда објавио да има списак вршњака и, према незваничним информацијама, рекао им „да ће проћи горе него дјеца у Рибникару“.
"У питању је дјечак који се слабије дружи са осталима, као да га теже прихватају. Током трајања једне вјежбе он се случајно повриједио за машином. Послије тога дјеца су чула да је рекао да има неки као списак са именима и да је рекао дјеци да ће проћи горе него у Рибникару. Ђаци су се уплашили и одмах све пријавили", каже за РИНУ извор упознат са овим инцидентом.
Да је до овог догађаја дошло потврдио је директор Машинско-саобраћајне школе у Чачку Владан Поледица, али је истакао да нико није видио тај списак, нити је сигуран да ли он уопште постоји.
"Одмах је о овом догађају обавијештена полиција, ученик је са оцем потом дао изјаву у полицији, а такође су обавијештени школска управа и Министарство просвјете. У школи је синоћ одржан родитељски састанак на ту тему, предузете су све неопходне мјере. У понедјељак је заказано засједање стручног тима. Иако је највјероватније у питању само дјечја жеља да скрене пажњу на себе, на овакве ствари треба одмах и хитно реаговати", казао је Поледица.
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