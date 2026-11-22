Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи начелник Управе криминалистичке полиције (УКП) МУП-а Србије Марко Кричак изјавио је на саслушању да је очекивао да ће за расвјетљавање случаја убиства на Сењаку добити орден.
Тврди да је о свему обавјештавао тужиоца Ненада Стефановића, као и да је за свој рад већ добио награду директора полиције и одликовање БИА.
Кричак и Бошко Секуловић тренутно су у притвору због сумње да су намјештали доказе против Веселина Милића, некадашњег начелника београдске полиције, пише "Блиц".
Након Кричковог хапшења ухапшен је и директор притворске јединице Окружног затвора у Београду, због сумње да му је омогућено коришћење мобилног телефона док је био у притвору.
Убиство Александра Нешовића догодило се 12. маја у ресторану 27 на Сењаку. У истрази су се, поред осумњиченог убице и помагача, нашли и начелник београдске полиције Веселин Милић и полицајци из његовог обезбјеђења.
Због сумње да су против Милића намјештали доказе, у притвору су се нашли начелник УКП Марко Кричак и његов колега Бошко Секуловић.
Сумња у намјештање доказа појавила се након што је Више јавно тужилаштво одбацило пријаве УКП-а. Тужилаштво је тада одговорност за пропусте у истрази пребацило на УКП.
Кричак се раније није оглашавао, али је након хапшења, како пише Инсајдер, на саслушању код тужиоца тврдио да није крив и да је за свој рад заслужио и више од награде директора полиције и одликовања БИА.
"Мислио сам да за расвјетљавање овог случаја треба да добијем орден", изјавио је Кричак на саслушању, наводи "Инсајдер".
Кричак је испричао да га је 13. маја позвала Јелена, супруга Александра Нешовића, и рекла му да јој мужа нема од претходне вечери.
"Ја сам тада био у Кини и рекао сам јој да се јави Бошку Секуловићу и да пријави нестанак. Онда ме је позвао Секуловић. Рекао ми је да је послао екипе у локал 27. Звао ме је поново. Рекао ми је да се Јединица за обезбјеђење налази у објекту и око њега, као и да су у ресторану Милош Вучевић и Ђуро Мацут", рекао је Кричак тужиоцу.
Он тврди да је, након што је у ресторану пронађена крв, све информације које је добијао од Секуловића преносио главном тужиоцу Вишег јавног тужилаштва Ненаду Стефановићу.
Из Кине се, како пише "Инсајдер", вратио 15. маја увече. Милић је неколико сати раније био приведен. Кричак тврди да је све било у складу са одлуком тужилаштва.
"Све моје колеге су биле у шоку што му је одређено задржавање, јер је прво по налогу тужиоца било наређено да се, када Милић дође по позиву, не везује и да му се не одузима телефон", рекао је Кричак.
Кричак је тврдио и да је Више јавно тужилаштво, које је касније одбацило пријаву УКП, претходно одобрило њено подношење.
"Од Секуловића и његове замјенице Бојане Пјановић информисан сам да су, прије подношења кривичне пријаве против Веселина Милића, исту мејлом послали Вишем јавном тужилаштву и добили одобрење за подношење", рекао је Кричак на саслушању 2. новембра у Вишем јавном тужилаштву.
Када је ријеч о оптужбама власника ресторана 27 Ненада Лукића, који је тврдио да су га полицајци тукли и да му се један од њих представио као Марко Кричак, Кричак је признао да се састао са Лукићем.
Према његовим ријечима, Лукић је тада био веома уплашен. Кричак тврди и да му је власник ресторана дао кључну информацију за проналазак тијела убијеног Нешовића – да је тијело одвезено његовим возилом "сантафе".
На саслушању је Кричак признао да му је Лукић тада рекао како је исте ноћи позвао Милића и саопштио му да има проблем, на шта му је Милић одговорио да спава.
Кричак није објаснио како је, упркос таквој Лукићевој изјави, у којој није поменуо убиство, поднесена пријава у којој се наводи да је власник ресторана обавијестио начелника београдске полиције да се догодило убиство.
Након хапшења, Кричак је тужиоцу рекао да страхује за своју и безбједност своје породице. Навео је да се у Централном затвору налази више од стотину припадника организованих криминалних група које је лично испитивао и послао у затвор током претходних десет мјесеци.
Међутим, пет дана након Кричковог хапшења ухапшен је и директор притворске јединице Окружног затвора у Београду Милан Вуковић.
Полиција је тада претресла његову канцеларију и Кричкову ћелију због сумње да је директору омогућио коришћење мобилног телефона док је био у притвору.
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