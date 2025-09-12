Познати хватач змија извео храбру акцију: Ево како је кад се легло стршљенова усели у кревет

12.09.2025
Познати српски хватач змија, али и стршљенова, Владица Станковић, извео је још једну храбру акцију, која се мало разликовала од уобичајених. Наиме, он је нашао легло стршљенова, ни више ни мање, него испод кревета.
Иако је раније у разговору за Телеграф.рс открио да се они углавном крију на неприступачним теренима, као што су кровови кућа гдје често бирају сунчану страну објекта, сада је била ситуација потпуно другачија - он је нашао легло испод кревета.
''Погледајте шта раде, видите колико их има, лудница, то су они ушли су у кревет на самој тераси. Идемо даље, радимо даље''', кратко је поручио Владица, који је наставио потрагу за овим инсектима.
Владица је померио кревет, окренуо га наопачке, а из њега је излетјело на десетине летећих створења. Они су направили легло на дну кревета.
Савјети
Он је рекао да њихова најезда креће крајем јула и траје све до септембра, а у том периоду су најраспрострањенији, тада су и легла највећа због високих температура, а формира их чак 400 до 1.000 јединки. Тада се његов телефон усија од позивам, а посла је преко главе, преноси Телеграф.
''Они формирају легла тако што матица полаже своје ларве, то су млади стршљенови који излазе. У том тренутку када их полаже, кад почиње да формира легло, она је у том тренутку и радилица и матица. Потом, када се излегну млади стршљенови они преузимају улогу радилице. Углавном су све женке у леглу, али има и неколико трутова који оплођују матицу. Хране се нектаром и разноразним ситним инсектима и пчелама и то се дешава у кругу од два и по километра. Што је више хране и нектара и што је виша температура, они су све јачи и јачи'', објашњава Владица.
