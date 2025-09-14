Из Генералштаба откривено колико ће трајати служење војног рока

Извор:
Начелник генералштаба Војске Србије Милан Мојсиловић изјавио је данас да је Војска Србије тренутно ангажована на унутрашњим задацима по питању припреме и уређења амбијента за служење војног рока и додао да би он за све младиће и дјевојке требало да траје 75 дана.
"Ми смо нормативно закружили једну цјелину у контексту планова и програма. Знамо како би то требало да изгледа. Отпочели смо са набавком појединих материјалних средстава као што је униформа, као што је наоружање, прорачуни, утрошка, муниција за ту активност. Сљедеће што би требало да се уради јесте ажурирање, односно усклађивање законодавне сфере са оним што ми желимо да буде", рекао је Мојсиловић за тв Прва.
Додао је и да су уложена значајна новчана средства да се ускладе не само касарне него и амбијент за служење војног рока.
Говорећи о војној паради "Снага јединства 2025" која ће бити одржана 20. септембра рекао је да су у току интезивне припреме и да ће на њој да буде приказана најсавременија, најопремљенија и најмодернизованија опрема и техника коју поседује Војска Србије.
Он је рекао да ће народ и грађани Србије бити поносни чиме Војска Србије располаже.
"Цијеним да ће све припреме бити у функцији планиране параде и да ћемо народу и грађанима Србије на тај дан да прикажемо војску, модерну, савремену, добро наоружану и високо мотивисану и оно што волим ја да кажем, оперативно способну да изврши сваки задатак који се постави испред ње", рекао је Мојсиловић за ТВ Прва.
На питање зашто ће војна парада бити 20. септембра, Мојсиловић је навео да се она одржава тада због државног празника Дан српског јединства, слободе и националне заставе 15. септембра, као и да је Војска Србије одлучила у техничком смислу да то буде нерадан дан како би сви који желе да буду на паради дошли, али и да би људи могли да је гледају крај малих екрана.
Мојсиловић је истакао да ВС секундарно користи прилику да кроз војну параду покаже снагу државе Србије и војске и њену савременост и опремљеност, а како би грађане и народ учинили поносним што Србија има снажну војску која не престаје да јача.
"Војска која у сегменту анализе мисија које стоје пред ВС може да се посматра као одвраћајући фактор за све оне који мисле или желе или имају намеру да угрозе не само суверенитет, већ и територијални интегритет Србије. Обично то волим да кажем, парада ће имати поруку за свакога. За пријатеље, савезнике и партнере, њима радост, весеље и снага, а за оне друге вјероватну бијес и нервозу. За сваког ће бити по нешто", казао је Мојсиловић.
Начелник генералштаба ВС је додао да ће на војној паради да буде приказано скоро све, јер има елемената које ВС неће моћи да покаже.
"Србија ће имати чиме да се поноси када буде у суботу пратила то што смо ми замислили да покажемо. Када буде видјела наоружање и опрему. Често ме питају да се компаративно опредијелим у односу на неке претходне периоде. Имам проблем са обзиром на то да су се појавиле неке нове способности које војска Србије није ни имала а сада у датом моменту ми са тиме располажемо", рекао је Мојсиловић.
Додао је и да је сва опрема и техника, а која ће бити приказана 20. септембра на војној паради, прошла сва тестирања и бојева гађања, као и да су донијета правила употребе и да се та средства налазе сада у јединицама Војске Србије.
"Војска Србије је данас добро наоружана, добро је опремљена, високо је мотивисана, оперативно је способна да изврши све оне задатке које стоје испред њих. Грађанима Србије поручујем да буду поносни на своју војску, поручујем им да могу мирно да спавају, да ће се тренд јачања и улагања у војску наставити и да овај стуб државе буде у функцији не само народа него и цијеле Србије", казао је Мојсиловић.
Нагласио је да су у претходном периоду ракетне јединице ПВО извршиле бојева гађења са новим системима и остварила одличне резултате на даљинама од 94,6 километара.
Мојсиловић је додао да је Војска Србије подигла домет цијевне артиљерије на више од 30 километара, ракетне артиљерије преко 40 километара, нагласивши да војска може да остварује ватрене ударе на даљини до 300 километара, а што је ставља у ред озбиљних војски и армија.
"Посебно сам поносан на количину беспилотних летјелица и дронова. Беспилотне летјелице су у систему истар, дронови у систему ц4. То је нешто што мења потпуно лице Војске Србије. Располажемо са великом количином дронова, било да је за једнократну или вишенаменску употребу. То улива сигурности и мења физиономију, не само ратишта него и начина односа у доктринарном смислу наших јединица", поручио је Мојсиловић.
Када је ријеч о модернизацији пешадије, навео је да ће пешадијска борбена возила са топовима од 20 милиметара прећи калибар од 30 милиметара, као и да је за пешадијске јединице сада предвиђен транспорт возилима"Лазар" која ће бити опремљена са топовима од 30 милиметара.
Поводом незадовољства једног дела грађана Србије, који тврде да се парадом пријети суседима Србије, Мојсиловић сматра да је то манипулација, као и да има појединих људи који користе моменат параде да упишу себи политичке поене.
"Многи су коментарисали да је ова парада окренута ка нечему другом. Засигурно није. Ова парада је планирана у годишњим плановима. Ми смо се опредијелили за овај датум већ у мјесецу, у мају ове године. Била је у оптицају још један датум, можда мало раније, али због активности и ангажовања ВС на неким другим задацима, у приједлогу ка врховном команданту одлучили смо да то буде 20. септембар", казао је Мојсиловић.
Начелник генералштаба Војске Србије је оценио да би требали сви да се ујединимо око тога да је оно што се приказује у суботу државно и на понос свима.
"Постоје грађани на Новом Београду који су мало изложени гужви. Гужва је резултат затварања појединих улица где ми вјежбамо. Засигурно има људи којима то смета. Сигуран сам да није свима пријатно да чују звукове МИГ-29 и све што носи ваздухопловни ешалон", рекао је Мојсиловић и додао да је ваздухопловни ешалон обиман.
Мојсиловић је указао да оно што њега као начелника вуче напред јесте што ВС ужива велико поверење грађана и то што народ воли војску.
"Воли јер је то њихова војска. Ми ћемо се потрудити и после 20. да оправдамо та очекивања. Чак и ови што критикују мислим да ће да се увере у снагу и способност онога што ми приказујемо. Засигурно ћемо да комплетну штету коју направимо једноставно да сведемо на нулу, да поправимо све у веома кратком року", додао је он преноси Телеграф.
