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Из језера извучени ауто и тијело

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АТВ редакција
08.11.2026 20:41

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Из језера извучени ауто и тијело
Фото: Envato/travelarium

Ронилачка јединица Жандармерије пронашла је у Бованском језеру тијело и аутомобил за којим се трагало, сазнаје незванично РТС.

Потрага за особом која се налазила у аутомобилу који је упао у Бованско језеро је покренута, након што су локални риболовци јуче око поднева обавијестили полицију да су уочили возило у води.

Полицијска патрола по доласку на лице мјеста није успјела да пронађе аутомобил, због чега је у потрагу била укључена Ронилачка јединица Жандармерије.

(РТС)

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Таг :

трагедија

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