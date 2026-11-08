Из језера извучени ауто и тијело

Аутор:АТВ редакција
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Ронилачка јединица Жандармерије пронашла је у Бованском језеру тијело и аутомобил за којим се трагало, сазнаје незванично РТС.
Потрага за особом која се налазила у аутомобилу који је упао у Бованско језеро је покренута, након што су локални риболовци јуче око поднева обавијестили полицију да су уочили возило у води.
Полицијска патрола по доласку на лице мјеста није успјела да пронађе аутомобил, због чега је у потрагу била укључена Ронилачка јединица Жандармерије.
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