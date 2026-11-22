Аутор:АТВ редакција
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У селу Попшица код Сврљига налази се природни љековити извор и базен у стијенама који привлаче посјетиоце из цијеле Србије, али и региона.
Иако ово мало мјесто нема развијен бањски туризам ни велике хотелске капацитете, може да се похвали јединственим природним богатством извором са ког сваког минута истиче између 500 и 600 литара топле љековите воде.
Стална температура воде износи око 22 степена Целзијуса током читаве године, без обзира на то да ли је љето или зима. Захваљујући тој издашности, мјештани су изградили базен димензија 16 са 16 метара, дубине од пола до два метра, гдје се вода константно обнавља директно из стијена.
Мјештани Попшице истичу да је ова вода изузетно дјелотворна код здравствених тегоба, посебно за људе са проблемима са желуцем и стомаком, али и за вид, кожне болести и брже заједање рана. Због тога тврде да су становници овог краја доброг здравља и да ријетко болују од наведених обољења.
Иако је посјећеност у јесењем и зимском периоду мања због спољашњих температура, базен у Попшици током љета постаје право освјежење и омиљено излетиште за људе из Сврљига, Ниша и других крајева Србије. За локално становништво и све посјетиоце, ово скровито мјесто представља прави мали природни рај, преноси Курир.
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